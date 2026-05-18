Ikea varslar 850 – så många finns i Sverige

Det är Inter Ikea, det bolag som äger varumärket och ansvarar för sortimentutvecklingen, som genomför nedskärningarna, rapporterar SVT.

Företaget har runt 5 500 anställda i Sverige, med verksamhet framför allt i Älmhult och viss del i Malmö.

En kombination av faktorer

Enligt bolagets finansdirektör Henrik Elm är bakgrunden till sparpaketet en kombination av höga räntor, tullkrig och inflation som pressat upp priserna och drivit bort kunder. För att locka tillbaka dem sänkte Ikea priserna med tio procent, men det slog mot resultatet.

”Vår förmåga att sänka priserna så att kunderna har råd med Ikea är viktigare än någonsin, säger Henrik Elm till Reuters.

Elm uppger att inga formella varsel har lagts, utan att de berörda hanteras via överenskommelser i samråd med arbetsmarknadens parter. Några detaljer om eventuella utköpspaket har han inte lämnat.