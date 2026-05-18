18 maj
2026

Realtid
JUST NU:

Dyr olja och svag krona

Realtid.se
Börs & finans

Ikea varslar 850 – så många finns i Sverige

Flera hundra jobb på Ikea kan försvinna. (Foto: Anders Wiklund/TT)
Johan Colliander

Johan Colliander

Möbelkoncernen Ikea meddelar att 850 tjänster försvinner globalt, varav cirka 300 finns i Sverige. Det är det tredje sparpaketet på två månader och innebär att totalt 2 000 tjänster nu är i farozonen.

Det är Inter Ikea, det bolag som äger varumärket och ansvarar för sortimentutvecklingen, som genomför nedskärningarna, rapporterar SVT.

Missa inte: Ikea stänger varuhus – största omställningen i bolagets historia. Realtid

Företaget har runt 5 500 anställda i Sverige, med verksamhet framför allt i Älmhult och viss del i Malmö.

En kombination av faktorer

Enligt bolagets finansdirektör Henrik Elm är bakgrunden till sparpaketet en kombination av höga räntor, tullkrig och inflation som pressat upp priserna och drivit bort kunder. För att locka tillbaka dem sänkte Ikea priserna med tio procent, men det slog mot resultatet.

”Vår förmåga att sänka priserna så att kunderna har råd med Ikea är viktigare än någonsin, säger Henrik Elm till Reuters.

Läs även: Nu omvandlas Ikea-varuhuset till nya bostäder. Dagens PS

Elm uppger att inga formella varsel har lagts, utan att de berörda hanteras via överenskommelser i samråd med arbetsmarknadens parter. Några detaljer om eventuella utköpspaket har han inte lämnat.

Väntat beslut

Unionenklubben IKEA/Ikano beskriver beskedet som tungt men inte oväntat.

Vice ordförande Jonas Weiger säger till SVT att det funnits stor oro inför mötet och att försäljningen inte nått önskade nivåer. Klubbordföranden Anne-Lie Dahl uppger att facket är fullt involverat i processen.

Missa inte: Ikea under press – svåraste tiden på över 80 år. Realtid

Nedskärningarna kommer samtidigt som Ikea sedan tidigare aviserat stängningen av varuhuset i Borlänge.

Det är den första varuhusavvecklingen i Sverige på 43 år. Varuhuset, som invigdes så sent som 2013, stängs med hänvisning till förändrade köpbeteenden.

I dag sker ungefär 20 procent av boalgets försäljning online. I stället planerar Ikea att öppna en mindre butik i köpcentret Kupolen under sommaren 2027.

Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

Mest läst i kategorin

Börs & finans

Gruvfynd: Svenskt bolag kan se guld med blotta ögat

18 maj 2026
Fastigheter

Sveafastigheter och KlaraBo går samman – blir störst på börsen

18 maj 2026