Möbelkoncernen Ikea meddelar att 850 tjänster försvinner globalt, varav cirka 300 finns i Sverige. Det är det tredje sparpaketet på två månader och innebär att totalt 2 000 tjänster nu är i farozonen.
Ikea varslar 850 – så många finns i Sverige
Det är Inter Ikea, det bolag som äger varumärket och ansvarar för sortimentutvecklingen, som genomför nedskärningarna, rapporterar SVT.
Företaget har runt 5 500 anställda i Sverige, med verksamhet framför allt i Älmhult och viss del i Malmö.
En kombination av faktorer
Enligt bolagets finansdirektör Henrik Elm är bakgrunden till sparpaketet en kombination av höga räntor, tullkrig och inflation som pressat upp priserna och drivit bort kunder. För att locka tillbaka dem sänkte Ikea priserna med tio procent, men det slog mot resultatet.
”Vår förmåga att sänka priserna så att kunderna har råd med Ikea är viktigare än någonsin, säger Henrik Elm till Reuters.
Elm uppger att inga formella varsel har lagts, utan att de berörda hanteras via överenskommelser i samråd med arbetsmarknadens parter. Några detaljer om eventuella utköpspaket har han inte lämnat.
Väntat beslut
Unionenklubben IKEA/Ikano beskriver beskedet som tungt men inte oväntat.
Vice ordförande Jonas Weiger säger till SVT att det funnits stor oro inför mötet och att försäljningen inte nått önskade nivåer. Klubbordföranden Anne-Lie Dahl uppger att facket är fullt involverat i processen.
Nedskärningarna kommer samtidigt som Ikea sedan tidigare aviserat stängningen av varuhuset i Borlänge.
Det är den första varuhusavvecklingen i Sverige på 43 år. Varuhuset, som invigdes så sent som 2013, stängs med hänvisning till förändrade köpbeteenden.
I dag sker ungefär 20 procent av boalgets försäljning online. I stället planerar Ikea att öppna en mindre butik i köpcentret Kupolen under sommaren 2027.