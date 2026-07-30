Succébörsen rusade som aldrig förr – nu sprider sig oron

Sydkoreas börs har gått från eufori till kraftiga fall på bara några veckor.

Efter en snabb uppgång under våren har aktierna i landets två största minnestillverkare, Samsung Electronics och SK Hynix, rasat kraftigt och dragit med sig stora delar av aktiemarknaden.

Sedan toppnoteringarna i juni har Samsungs aktie fallit med omkring 41 procent, medan SK Hynix tappat cirka 52 procent.

Mycket större efterfrågan

Tillsammans motsvarar nedgången ett börsvärdesras på motsvarande omkring 1,2 biljoner dollar på den sydkoreanska aktiemarknaden, skriver The Economist.

Bakgrunden är en växande oro för att den exceptionella lönsamheten inom marknaden för AI-minnen närmar sig sin topp.

Efterfrågan på avancerade minneschip har skjutit i höjden i takt med den globala AI-boomen och omfattande investeringar i datacenter.

Samsung och SK Hynix har varit bland de största vinnarna eftersom de dominerar produktionen av högpresterande minneskretsar som används i AI-servrar.

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