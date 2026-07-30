Teknikbolag som drog nytta av AI-boomen fick glädjen att skjuta i höjden på börsen i Seoul. Men nu är det betydligt mer dystert.
Succébörsen rusade som aldrig förr – nu sprider sig oron
Sydkoreas börs har gått från eufori till kraftiga fall på bara några veckor.
Efter en snabb uppgång under våren har aktierna i landets två största minnestillverkare, Samsung Electronics och SK Hynix, rasat kraftigt och dragit med sig stora delar av aktiemarknaden.
Sedan toppnoteringarna i juni har Samsungs aktie fallit med omkring 41 procent, medan SK Hynix tappat cirka 52 procent.
Mycket större efterfrågan
Tillsammans motsvarar nedgången ett börsvärdesras på motsvarande omkring 1,2 biljoner dollar på den sydkoreanska aktiemarknaden, skriver The Economist.
Bakgrunden är en växande oro för att den exceptionella lönsamheten inom marknaden för AI-minnen närmar sig sin topp.
Efterfrågan på avancerade minneschip har skjutit i höjden i takt med den globala AI-boomen och omfattande investeringar i datacenter.
Samsung och SK Hynix har varit bland de största vinnarna eftersom de dominerar produktionen av högpresterande minneskretsar som används i AI-servrar.
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Oro sprider sig
Investerare börjar dock tvivla på att dagens rekordvinster kan bestå.
Historiskt har halvledarindustrin präglats av kraftiga konjunkturcykler där höga priser leder till ökad produktion, vilket senare skapar överutbud och fallande marginaler.
Många bedömare befarar att samma utveckling kan upprepas även denna gång.
Den kraftiga uppgången lockade dessutom in ett stort antal privatinvesterare på börsen.
Många flyttade kapital från banker och försäkringssparande till aktiemarknaden, samtidigt som nya börshandlade fonder med hävstång gjorde det möjligt att ta ännu större positioner i enskilda aktier.
När kurserna vände nedåt utlöstes omfattande tvångsförsäljningar efter så kallade marginalkrav.
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Har skärpt reglerna
Myndigheterna har därefter stoppat lanseringen av nya hävstångsfonder och aviserat skärpta regler för att begränsa riskerna på marknaden.
Utvecklingen följs noggrant även internationellt eftersom Sydkorea blivit ett av de tydligaste exemplen på hur AI-boomen påverkar hela ekonomin.
Nu riktas fokus mot hur länge efterfrågan på AI-minneskort kan fortsätta överstiga utbudet.
Om nya konkurrenter ökar produktionen snabbare än marknaden växer riskerar både priser och vinster att pressas.
Analytiker pekar också på ökad konkurrens från kinesiska tillverkare och osäkerhet kring hur långvariga dagens stora beställningar från AI-bolagen faktiskt kommer att vara.
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