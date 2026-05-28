Norska företag och entreprenörer som vill in på den svenska marknaden är ingen ny sak. Petter Stordalen och Strawberry är ett välkänt exempel där norska företag gör stora avtryck i Sverige.

Vi ser att det finns en stor målgrupp som är helt outnyttjad, säger bolagets Sverigechef Chris Svensson.

Zrch står bakom en norsk bostadssajt som lanserades 2024 och nu vill bolaget etablera sig i Sverige. Chris Svensson säger att de ser potentiella kunder bland ”passiva bostadssökande”.

Hemnet är en plattform där människor letar bostäder, vilket är deras styrka. Vi har vänt på modellen där vi egentligen låter bostäderna söka upp köparna.

Avvaktar samarbete

Fastighetsbyråns vd Ulrica Hedman stänger inte dörren för ett framtida samarbete.

Det finns mycket spännande i deras upplägg, men i dagsläget har vi valt att avvakta med att annonsera där. Vi kommer att följa utvecklingen och fatta beslut om vi vill ansluta oss längre fram, säger hon.

Svensk Fastighetsförmedlings vd Erik Wikander konstaterar att det är tufft för nya aktörer att ta sig in på den svenska bostadsmarknaden.