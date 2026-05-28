I dag lanserar norska Zrch Group en ny sajt på den svenska bostadsmarknaden för att utmana Hemnet. Idén är att nå bostadsköpare via sociala medier och Google.
Stordalen kom för hotellen – ny norsk aktör utmanar Hemnet
Norska företag och entreprenörer som vill in på den svenska marknaden är ingen ny sak. Petter Stordalen och Strawberry är ett välkänt exempel där norska företag gör stora avtryck i Sverige.
Vi ser att det finns en stor målgrupp som är helt outnyttjad, säger bolagets Sverigechef Chris Svensson.
Zrch står bakom en norsk bostadssajt som lanserades 2024 och nu vill bolaget etablera sig i Sverige. Chris Svensson säger att de ser potentiella kunder bland ”passiva bostadssökande”.
Hemnet är en plattform där människor letar bostäder, vilket är deras styrka. Vi har vänt på modellen där vi egentligen låter bostäderna söka upp köparna.
Avvaktar samarbete
Fastighetsbyråns vd Ulrica Hedman stänger inte dörren för ett framtida samarbete.
Det finns mycket spännande i deras upplägg, men i dagsläget har vi valt att avvakta med att annonsera där. Vi kommer att följa utvecklingen och fatta beslut om vi vill ansluta oss längre fram, säger hon.
Svensk Fastighetsförmedlings vd Erik Wikander konstaterar att det är tufft för nya aktörer att ta sig in på den svenska bostadsmarknaden.
Hemnet är ungefär fyra till fem gånger större än Booli i trafik. Om vi sedan tittar på Boneo, som startats av ett antal mäklarföretag, har de ju en ytterst begränsad trafik. Förutsättningarna för att komma in på marknaden är tuffa, säger han.
Kan hitta en nisch jämte Hemnet
Wikander menar att den nya aktören möjligtvis, tack vare att de använder annonsering via sociala medier, skulle kunna hitta en nischad position på marknaden.
De måste ha ett varumärke och ett innehåll som är starkare än vad Hemnet och Booli har, och det är väl där utmaningarna är. Även om jag tycker att det som de har gjort i Norge är en trevlig sajt.
Ulrica Hedman på Fastighetsbyrån ser en marknad med stigande annonspriser, där allt fler av byråns kunder väljer bort externa sajter. Hon är inte helt övertygad om att det finns plats för fler aktörer.
Nu är det många bostadssajter, och sedan blir ju frågan: hur många sajter kan det finnas?