Disney-vd:n har fått en mardrömsstart – flera kriser

Den nya vd:n för The Walt Disney Company, Josh D’Amaro, har fått en turbulent start på sitt uppdrag.

Redan under sin första vecka ställdes D’Amaro inför flera kriser som blottlade djupare problem inom bolaget.

Ett av de största bakslagen var kollapsen av ett uppmärksammat samarbete med OpenAI kring videotekniken Sora.

Tvingades ställa in säsong

Avtalet, som presenterats som ett genombrott inom artificiell intelligens, skulle ha gett användare möjlighet att skapa egna berättelser med Disneys karaktärer.

Men projektet lades plötsligt ned innan det ens hann få genomslag, vilket väckte frågor om bolagets strategi inom ny teknik.

Samtidigt skakades Disneys tv-verksamhet av en skandal kopplad till realityserien The Bachelorette, som sänds via ABC, skriver Financial Times.

En video med programmets huvudperson, där hon attackerade sin partner, ledde till att hela säsongen stoppades, trots stora produktionskostnader.