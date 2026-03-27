Problemen bara hopar sig för Josh D’Amaro. Hans första arbetsdagar som vd på Disney har varit allt annat än lugna.
Disney-vd:n har fått en mardrömsstart – flera kriser
Den nya vd:n för The Walt Disney Company, Josh D’Amaro, har fått en turbulent start på sitt uppdrag.
Redan under sin första vecka ställdes D’Amaro inför flera kriser som blottlade djupare problem inom bolaget.
Ett av de största bakslagen var kollapsen av ett uppmärksammat samarbete med OpenAI kring videotekniken Sora.
Tvingades ställa in säsong
Avtalet, som presenterats som ett genombrott inom artificiell intelligens, skulle ha gett användare möjlighet att skapa egna berättelser med Disneys karaktärer.
Men projektet lades plötsligt ned innan det ens hann få genomslag, vilket väckte frågor om bolagets strategi inom ny teknik.
Samtidigt skakades Disneys tv-verksamhet av en skandal kopplad till realityserien The Bachelorette, som sänds via ABC, skriver Financial Times.
En video med programmets huvudperson, där hon attackerade sin partner, ledde till att hela säsongen stoppades, trots stora produktionskostnader.
Har investerat miljardbelopp
Händelsen ansågs skadlig för Disneys familjevänliga varumärke och satte åter fokus på bolagets traditionella tv-kanaler, vars betydelse länge ifrågasatts.
Parallellt uppstod problem inom spelområdet. Epic Games, partner i Disneys satsning på en digital underhållningsvärld kring Fortnite, meddelade omfattande nedskärningar, skriver CNBC.
Detta väckte oro kring projektets framtid, trots att Disney investerat miljardbelopp i samarbetet.
Tuff konkurrens
Utmaningarna speglar en större omställning i underhållningsbranschen. Traditionell tv tappar publik samtidigt som teknologibolag förändrar hur innehåll produceras och konsumeras.
Disneys försök att anpassa sig, genom satsningar på AI och interaktiva plattformar, har hittills varit osäkra och delvis misslyckade.
Den tidigare vd:n Bob Iger hade redan inlett flera av dessa initiativ, men det är nu D’Amaro som måste hantera konsekvenserna.
Samtidigt växer konkurrensen från andra teknikaktörer, vilket ytterligare pressar bolaget.
Läs mer: Hemliga agenter avslöjar terrorister – i deras sökhistorik. Dagens PS