De största hedgefonderna slåss om förvaltartalangerna och löser det genom att placera pengar hos externa förvaltare på skräddarsydda villkor. Kapitalet i så kallade separat förvaltade konton har aldrig varit större, enligt en intern rapport från Goldman Sachs.
Hedgefondjättarna öser pengar i skräddarsydda mandat
De stora multistrategifonderna lägger allt mer kapital i konton som förvaltas för en enda kund. Det visar en intern rapport från Goldman Sachs som Reuters tagit del av.
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Enligt rapporten, som sammanställts av bankens analysenhet för prime brokerage, uppgick kapitalet i så kallade separat förvaltade konton, SMA:er, till 255 miljarder dollar vid utgången av förra året. Det är en ökning med 20 procent jämfört med 2024.
Från nisch till standard
En SMA innebär att en förvaltare sköter kapital åt en enskild investerare i stället för i en gemensam fond med många andelsägare. Upplägget fick fäste efter finanskrisen 2008 och ger investeraren större kontroll över tillgångarna, och ett bättre förhandlingsläge kring förvaltnings- och prestationsavgifter.
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Länge var det en nischprodukt. Nu har det blivit ett av de populäraste sätten för stora allokerare att styra kapital till hedgefonder.
Goldman uppskattar att hedgefondtillgångar i SMA:er har vuxit med 13 procent per år det senaste decenniet. Branschen i stort har under samma period vuxit med 5,5 procent årligen.
SMA:erna står i dag för 7,4 procent av branschens totala förvaltade kapital, och hälften av alla hedgefonder driver minst ett sådant konto. Intresset ökar särskilt bland pensionsfonder och statliga investeringsfonder, enligt rapporten.
Talangbristen driver på
Bakom trenden ligger bristen på förvaltare. Multi-manager-fonderna, som Citadel och Millennium, har hundratals team som handlar under samma tak och konkurrerar hårt om de bästa handlarna. Villkoren är därefter.
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När det inte går att anställa tillräckligt många talanger väljer fonderna i stället att placera pengar hos fristående hedgefonder via SMA:er.
”Den fortsatta bristen på investeringstalanger att anställa har drivit på multi-managers entusiasm för att använda SMA:er för att investera kapital i oberoende tredjepartsfonder”, skriver Goldman i rapporten.
De största växer mest
Tillväxten har varit störst bland de största förvaltarna, de med mer än 5 miljarder dollar under förvaltning. Där driver 6 procent fler en SMA jämfört med 2024, och det är också dessa bolag som ökat antalet konton mest.
Enligt Goldman kan det förklaras av att större bolag har djupare resurser och en skalbar struktur som gör det relativt enkelt att ta sig an fler mandat.
Upplägget verkar dessutom löna sig. Investerare som använder SMA:er tycks ha fått omkring 0,4 procent högre avkastning än de som placerat i traditionella, gemensamma fonder, enligt rapporten. Det är ett tungt argument i en bransch där avgifterna länge har ifrågasatts.
Rapporten kommer samtidigt som hedgefonderna ser ut att gå mot ännu ett starkt år. Ett kraftfullt första halvår, lyft av AI-boomen, har gett medvind åt förvaltare inom de flesta strategier.