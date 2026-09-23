Hedgefondjättarna öser pengar i skräddarsydda mandat

De stora multistrategifonderna lägger allt mer kapital i konton som förvaltas för en enda kund. Det visar en intern rapport från Goldman Sachs som Reuters tagit del av.

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Enligt rapporten, som sammanställts av bankens analysenhet för prime brokerage, uppgick kapitalet i så kallade separat förvaltade konton, SMA:er, till 255 miljarder dollar vid utgången av förra året. Det är en ökning med 20 procent jämfört med 2024.

Från nisch till standard

En SMA innebär att en förvaltare sköter kapital åt en enskild investerare i stället för i en gemensam fond med många andelsägare. Upplägget fick fäste efter finanskrisen 2008 och ger investeraren större kontroll över tillgångarna, och ett bättre förhandlingsläge kring förvaltnings- och prestationsavgifter.

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Länge var det en nischprodukt. Nu har det blivit ett av de populäraste sätten för stora allokerare att styra kapital till hedgefonder.

Goldman uppskattar att hedgefondtillgångar i SMA:er har vuxit med 13 procent per år det senaste decenniet. Branschen i stort har under samma period vuxit med 5,5 procent årligen.

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SMA:erna står i dag för 7,4 procent av branschens totala förvaltade kapital, och hälften av alla hedgefonder driver minst ett sådant konto. Intresset ökar särskilt bland pensionsfonder och statliga investeringsfonder, enligt rapporten.