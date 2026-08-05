Den unge hedgefondchefen Leopold Aschenbrenner behövde akut sälja sina aktier när börsen föll. Då klev en betydligt mer rutinerad aktör in.
Hedgefondjätten köpte rivalens aktier till reapris – mitt i krisen
Hedgefondsjätten Citadel steg nära sex procent i juli efter att ha köpt aktier, mestadels AI-relaterade, för miljardbelopp.
Det var en bra affär för bolaget eftersom man fick dem till reapris från den krisdrabbade hedgefonden Situational Awareness.
Affären genomfördes under mindre än ett dygn och bidrog till att Citadels huvudfond Wellington nu har avkastat omkring tolv procent hittills i år.
Rabatt på tio procent
Situational Awareness, som leds av Leopold Aschenbrenner, hörde till årets stora vinnare under första halvåret med en avkastning på över 400 procent.
Därefter kom en nedgång som drabbade flera av årets mest populära AI-aktier under juli. Rekylen slog hårt mot fonden och tvingade den att sälja merparten av sina börsnoterade innehav.
Flera aktörer deltog i budgivningen om portföljen, däribland Jane Street och Millennium. Citadel drog till slut det längsta strået och köpte tillgångarna med en rabatt på omkring tio procent, enligt personer med insyn i affären.
Tidigare under juli hade även Citadel påverkats av nedgången på aktiemarknaden och Wellington-fonden låg ungefär oförändrad för månaden.
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Har redan återhämtat sig
Förvärvet kom dock i samband med att AI-aktierna började återhämta sig, vilket gav ett tydligt lyft till fondens resultat.
Marknadsaktörer bedömer att affären också bidrog till att dämpa den bredare nedgången inom AI-sektorn.
Den tvångsförsäljning som Situational Awareness genomförde hade pressat kurserna, men flera av fondens största innehav återhämtade sig snabbt efter att Citadel tagit över portföljen.
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Tydligt mönster
Bland dessa märks Bloom Energy och Sandisk, där den senare har stigit kraftigt sedan affären genomfördes.
För Citadels grundare Ken Griffin passar affären in i ett välkänt mönster. Under tidigare finanskriser har han flera gånger köpt tillgångar från konkurrenter som hamnat i svårigheter.
Bland annat tog Citadel över stora delar av handelsportföljerna från Amaranth Advisors efter fondens kollaps 2006 och från Sowood Capital Management året därpå.
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