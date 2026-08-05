Hedgefondjätten köpte rivalens aktier till reapris – mitt i krisen

Hedgefondsjätten Citadel steg nära sex procent i juli efter att ha köpt aktier, mestadels AI-relaterade, för miljardbelopp.

Det var en bra affär för bolaget eftersom man fick dem till reapris från den krisdrabbade hedgefonden Situational Awareness.

Affären genomfördes under mindre än ett dygn och bidrog till att Citadels huvudfond Wellington nu har avkastat omkring tolv procent hittills i år.

Rabatt på tio procent

Situational Awareness, som leds av Leopold Aschenbrenner, hörde till årets stora vinnare under första halvåret med en avkastning på över 400 procent.

Därefter kom en nedgång som drabbade flera av årets mest populära AI-aktier under juli. Rekylen slog hårt mot fonden och tvingade den att sälja merparten av sina börsnoterade innehav.

Flera aktörer deltog i budgivningen om portföljen, däribland Jane Street och Millennium. Citadel drog till slut det längsta strået och köpte tillgångarna med en rabatt på omkring tio procent, enligt personer med insyn i affären.

Tidigare under juli hade även Citadel påverkats av nedgången på aktiemarknaden och Wellington-fonden låg ungefär oförändrad för månaden.

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