Sju år efter starten väljer Abry Partners att sälja Confirma Software. En mjukvaruinvesterare i Nederländarna är ny ägare.
29 förvärv på sju år – nu säljs svenska mjukvarumaskinen till Nederländerna
Private equity-bolaget Abry Partners säljer den nordiska mjukvaruplattformen Confirma Software till Main Capital Partners.
Transaktionen väntas slutföras under det fjärde kvartalet 2026, förutsatt sedvanliga myndighetsgodkännanden.
De finansiella villkoren för affären offentliggörs inte.
Har gjort 29 förvärv
Abry grundade Confirma 2019 tillsammans med Jarle Mørk, som fortfarande är vd för bolaget.
Sedan starten har Confirma genomfört 29 förvärv i Sverige, Finland, Norge och Danmark.
Bolaget har vuxit till en omsättning på mer än 104 miljoner euro och har över 25 000 kunder, skriver Business Wire.
Confirma samlar mjukvarubolag som utvecklar nischade och verksamhetskritiska system för bland annat affärssystem, kassalösningar, kvalitetsstyrning, processhantering och finansiella lösningar.
Strategin har varit att förvärva specialiserade mjukvarubolag och låta dem behålla sin branschkunskap och kundrelationer, samtidigt som de fått tillgång till resurser för produktutveckling, försäljning, prissättning och rekrytering.
Läs mer: Private equity köpte upp massor av bolag – nu blir de inte av med dem. Realtid
Ska fortsätta utvecklingen
Under de senaste åren har Confirma även börjat införa AI-baserade verktyg i verksamheten, bland annat för att effektivisera produktutveckling och innovation.
För Abry innebär försäljningen slutet på ett sjuårigt ägande och en satsning som från början hade målet att bygga en ledande plattform för vertikal mjukvara i Norden.
Bolaget beskriver Confirma som en samling verksamheter med specialiserade produkter som används dagligen av tusentals kunder.
Main Capital Partners tar nu över som ny ägare och ska enligt bolagen fortsätta utveckla verksamheten.
Affären sker samtidigt som den nordiska mjukvarumarknaden fortsatt präglas av konsolidering, där private equity-aktörer bygger större plattformar genom upprepade förvärv.
Läs mer: Kalshi har vuxit i raketfart – kan nästan dubblera sin värdering. Realtid