29 förvärv på sju år – nu säljs svenska mjukvarumaskinen till Nederländerna

Private equity-bolaget Abry Partners säljer den nordiska mjukvaruplattformen Confirma Software till Main Capital Partners.

Transaktionen väntas slutföras under det fjärde kvartalet 2026, förutsatt sedvanliga myndighetsgodkännanden.

De finansiella villkoren för affären offentliggörs inte.

Har gjort 29 förvärv

Abry grundade Confirma 2019 tillsammans med Jarle Mørk, som fortfarande är vd för bolaget.

Sedan starten har Confirma genomfört 29 förvärv i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Bolaget har vuxit till en omsättning på mer än 104 miljoner euro och har över 25 000 kunder, skriver Business Wire.

Confirma samlar mjukvarubolag som utvecklar nischade och verksamhetskritiska system för bland annat affärssystem, kassalösningar, kvalitetsstyrning, processhantering och finansiella lösningar.

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Strategin har varit att förvärva specialiserade mjukvarubolag och låta dem behålla sin branschkunskap och kundrelationer, samtidigt som de fått tillgång till resurser för produktutveckling, försäljning, prissättning och rekrytering.

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