Kalshi har vuxit i raketfart – kan nästan dubblera sin värdering

Predictionstjänsten Kalshi kan vara värd betydligt mer än dagens värdering på 22 miljarder dollar.

Det bedömer analysföretaget PitchBook i en ny rapport som tror på åtminstone 30,4 miljarder dollar i ett huvudscenario.

Vid en stark utveckling kan värderingen nå hela 42,1 miljarder dollar.

Finns begränsad information

Kalshi tog i maj in en miljard dollar i den senaste finansieringsrundan då bolaget fick den nuvarande värderingen, skriver Fortune.

Bolaget uppges samtidigt förbereda sig för en möjlig börsnotering redan nästa år.

PitchBooks analys bygger bland annat på uppgifter från Kalshis API, databasen Dune, offentliga myndighetsdokument, bolagets egna kommentarer och finansiell information från jämförbara bolag.

Eftersom Kalshi är privatägt finns det begränsad offentlig information om bolagets faktiska ekonomi.

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I PitchBooks huvudscenario väntas Kalshis intäkter växa kraftigt under de kommande åren. Till 2030 bedöms bolaget nå intäkter på 6,4 miljarder dollar och justerade resultat på 3,7 miljarder dollar.

I ett mer negativt scenario hamnar värderingen på 22,8 miljarder dollar.

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