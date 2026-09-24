Om allt faller väl ut för Kalshi kan den snabbväxande sajten vara värd över 42 miljarder dollar snart. Det tror PitchBook i en ny analys.
Kalshi har vuxit i raketfart – kan nästan dubblera sin värdering
Predictionstjänsten Kalshi kan vara värd betydligt mer än dagens värdering på 22 miljarder dollar.
Det bedömer analysföretaget PitchBook i en ny rapport som tror på åtminstone 30,4 miljarder dollar i ett huvudscenario.
Vid en stark utveckling kan värderingen nå hela 42,1 miljarder dollar.
Finns begränsad information
Kalshi tog i maj in en miljard dollar i den senaste finansieringsrundan då bolaget fick den nuvarande värderingen, skriver Fortune.
Bolaget uppges samtidigt förbereda sig för en möjlig börsnotering redan nästa år.
PitchBooks analys bygger bland annat på uppgifter från Kalshis API, databasen Dune, offentliga myndighetsdokument, bolagets egna kommentarer och finansiell information från jämförbara bolag.
Eftersom Kalshi är privatägt finns det begränsad offentlig information om bolagets faktiska ekonomi.
I PitchBooks huvudscenario väntas Kalshis intäkter växa kraftigt under de kommande åren. Till 2030 bedöms bolaget nå intäkter på 6,4 miljarder dollar och justerade resultat på 3,7 miljarder dollar.
I ett mer negativt scenario hamnar värderingen på 22,8 miljarder dollar.
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Erbjuder ”spel” på sportevenemang
Samtidigt finns en betydande juridisk risk. Kalshi erbjuder så kallade prediction markets där användare kan köpa och sälja kontrakt kopplade till framtida händelser.
Bolaget betraktar verksamheten som finansiell handel under federal reglering, snarare än som traditionellt hasardspel som regleras av delstaterna.
Det har blivit särskilt kontroversiellt när Kalshi börjat erbjuda kontrakt på sportevenemang. Delstater och ursprungsbefolkningens stammar har stämt bolaget och hävdat att sportkontrakten i praktiken utgör olicensierat hasardspel.
Sport och exotics (spel på flera olika evenemang samtidigt) står enligt PitchBook för 69,9 procent av Kalshis avgiftsintäkter hittills i år. Räknas även flerbenskontrakt in stiger andelen till 82,4 procent.
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Vill bredda verksamheten
Två federala appellationsdomstolar har kommit till motstridiga slutsatser i frågan, vilket har skapat en rättslig konflikt som kan leda till att USA högsta domstol prövar frågan nästa år.
PitchBook bedömer samtidigt att ett bakslag i Högsta domstolen inte behöver innebära slutet för Kalshi.
En minskning av intäkterna från sport och exotics med 25 procent skulle enligt analysen minska prognosen för 2026 med 642 miljoner dollar och prognosen för 2030 med 1,4 miljarder dollar.
Bolaget försöker samtidigt bredda verksamheten. Bland annat satsar Kalshi på så kallade eviga terminer, där PitchBook räknar med transaktionsintäkter på 50,7 miljoner dollar 2026 och 275,7 miljoner dollar 2030.
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