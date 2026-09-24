Tungviktare lämnar ECB i förtid – banar väg för ommöblering

Isabel Schnabel har varit ett känt namn i europeiska finanskretsar i egenskap av ledamot i Europeiska centralbankens direktion.

Men nu lämnar hon ECB i förtid för att ta en av Internationella valutafondens tyngsta tjänster.

Från januari blir Schnabel IMF:s finansiella rådgivare och chef för fondens avdelning för penning- och kapitalmarknader.

Har varnat för inflation

Hon efterträder Tobias Adrian, som meddelade sin avgång i juni.

Schnabels mandat i ECB skulle egentligen löpa till december 2027. Hennes avgång öppnar därför för en omfattande ommöblering inom centralbankens högsta ledning, skriver Financial Times.

Schnabel är en av sex ledamöter i ECB:s direktion och ansvarar bland annat för marknadsoperationer, forskning och statistik.

Hon har under sin tid i centralbanken etablerat sig som en av de mer hökaktiga rösterna i styrelsen och har återkommande varnat för inflationsrisker och argumenterat för en stramare penningpolitik.

ANNONS

”Schnabel har bidragit enormt till moderniseringen av ECB:s verksamhet för att möta 2000-talets utmaningar”, sa ECB-chefen Christine Lagarde i ett uttalande under torsdagen.

Läs mer: Chefsekonom: ”Förhastat av ECB att höja räntan”. Dagens PS