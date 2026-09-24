Förändringens vindar blåser hos Europeiska centralbanken. Nu lämnar ledamoten Isabel Schnabel, och fler tunga avsked väntar.
Tungviktare lämnar ECB i förtid – banar väg för ommöblering
Isabel Schnabel har varit ett känt namn i europeiska finanskretsar i egenskap av ledamot i Europeiska centralbankens direktion.
Men nu lämnar hon ECB i förtid för att ta en av Internationella valutafondens tyngsta tjänster.
Från januari blir Schnabel IMF:s finansiella rådgivare och chef för fondens avdelning för penning- och kapitalmarknader.
Har varnat för inflation
Hon efterträder Tobias Adrian, som meddelade sin avgång i juni.
Schnabels mandat i ECB skulle egentligen löpa till december 2027. Hennes avgång öppnar därför för en omfattande ommöblering inom centralbankens högsta ledning, skriver Financial Times.
Schnabel är en av sex ledamöter i ECB:s direktion och ansvarar bland annat för marknadsoperationer, forskning och statistik.
Hon har under sin tid i centralbanken etablerat sig som en av de mer hökaktiga rösterna i styrelsen och har återkommande varnat för inflationsrisker och argumenterat för en stramare penningpolitik.
”Schnabel har bidragit enormt till moderniseringen av ECB:s verksamhet för att möta 2000-talets utmaningar”, sa ECB-chefen Christine Lagarde i ett uttalande under torsdagen.
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Lagarde väntas också lämna
Även IMF-chefen Kristalina Georgieva lyfte fram Schnabels långa erfarenhet inom både forskning och praktiskt ekonomiskt beslutsfattande.
Schnabels avhopp sker samtidigt som euroländerna förbereder diskussioner om flera av ECB:s viktigaste poster. Bland annat väntas frågan om vem som ska efterträda Lagarde som ECB-chef bli aktuell.
Lagardes mandat löper egentligen till oktober 2027, men det har förekommit spekulationer om att hon kan lämna tidigare.
Även ECB:s chefsekonom Philip Lanes mandat löper ut i maj nästa år. Schnabels besked kan därmed bli startskottet för en större förändring av ECB:s ledning.
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