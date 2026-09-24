Turbulensen har varit stor i Frankrike sedan 2024 och franska regeringar har fallit. Nu väntar sig analytiker nya tuffa förhandlingar.
Nytt budgetkaos hotar Frankrike – skenande statsskuld står i fokus
Frankrikes regering står inför en ny politisk prövning när parlamentet ska enas om nästa års statsbudget.
Det sker samtidigt som landets lånekostnader stiger och investerare kräver allt högre ränta för att köpa franska statsobligationer.
Räntan på Frankrikes tioåriga statsobligation steg nyligen över 4,5 procent, den högsta nivån sedan 2008.
Planerad omröstning i november
Skillnaden mot den tyska tioårsräntan har samtidigt passerat en procentenhet, vilket inte har skett sedan eurokrisen 2012, skriver CNBC.
Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu leder en minoritetsregering som ska lägga fram förslaget till 2027 års budget i början av oktober.
Parlamentet ska behandla budgeten under hösten, med en omröstning planerad till den 17 november.
Regeringen har aviserat besparingar på omkring 54 miljarder euro. Syftet är att minska budgetunderskottet, som väntas uppgå till 5,4 procent av BNP i år, och samtidigt bromsa den snabbt växande statsskulden.
Två regeringar har fallit
Finansdepartementet räknar med att skulden når 119,3 procent av BNP under 2026. Nästa år väntas skuldkvoten stiga ytterligare till 121,7 procent.
Budgetförhandlingarna sker i ett politiskt splittrat parlament. Nationalförsamlingen saknar en tydlig majoritet och regeringen måste därför få stöd från andra partier för att kunna driva igenom budgeten.
Frankrike har redan haft två regeringar som fallit efter misstroendeomröstningar till följd av budgetstrider sedan sommaren 2024.
Den nuvarande regeringen lyckades få igenom årets budget först i februari genom att använda en grundlagsbestämmelse som gör det möjligt att anta en budget utan en vanlig omröstning i parlamentet.
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Påverkar obligationsmarknaden
Den politiska osäkerheten påverkar samtidigt obligationsmarknaden.
Enligt bedömningar från ING kan skillnaden mellan franska och tyska tioårsräntor ligga kvar på omkring 100–125 räntepunkter under de kommande månaderna.
Marknaden väntas dessutom rikta blicken mot presidentvalet nästa vår. Därefter följer parlamentsval och sannolikt nya förhandlingar om regeringsbildningen.
Frankrike har därmed att hantera både ett omfattande finanspolitiskt underskott och en alltmer pressad politisk situation.
Hur budgetförhandlingarna utvecklas kan få stor betydelse för landets finansieringskostnader under de kommande åren, menar experter.
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