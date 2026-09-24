Nytt budgetkaos hotar Frankrike – skenande statsskuld står i fokus

Frankrikes regering står inför en ny politisk prövning när parlamentet ska enas om nästa års statsbudget.

Det sker samtidigt som landets lånekostnader stiger och investerare kräver allt högre ränta för att köpa franska statsobligationer.

Räntan på Frankrikes tioåriga statsobligation steg nyligen över 4,5 procent, den högsta nivån sedan 2008.

Planerad omröstning i november

Skillnaden mot den tyska tioårsräntan har samtidigt passerat en procentenhet, vilket inte har skett sedan eurokrisen 2012, skriver CNBC.

Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu leder en minoritetsregering som ska lägga fram förslaget till 2027 års budget i början av oktober.

Parlamentet ska behandla budgeten under hösten, med en omröstning planerad till den 17 november.

Regeringen har aviserat besparingar på omkring 54 miljarder euro. Syftet är att minska budgetunderskottet, som väntas uppgå till 5,4 procent av BNP i år, och samtidigt bromsa den snabbt växande statsskulden.

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