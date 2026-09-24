Energikrisen får efterfrågan på biobränsle att rusa – experter varnar för riskerna

Den globala efterfrågan på biodrivmedel ökar snabbt när länder försöker minska sitt beroende av fossila bränslen.

Men om alla planerade mål för inblandning av biodrivmedel förverkligas kan ytterligare 139 000 kvadratmil mark behöva användas för produktionen.

Det motsvarar ungefär hela den amerikanska staten Montanas yta, skriver Wall Street Journal.

Har blivit mer lönsamt

USA:s biodrivmedelspolitik tog fart efter oljekriserna på 1970-talet.

Sedan dess har produktionen av bland annat etanol från majs och biodiesel från soja ökat stadigt, delvis genom statliga subventioner och krav på inblandning i fossila drivmedel.

Biodiesel från sojaolja är normalt dyrare att producera än vanlig diesel. Högre dieselpriser har dock den senaste tiden minskat kostnadsskillnaden och förbättrat lönsamheten för producenterna.

Samtidigt har flera länder höjt sina ambitioner. Vietnam har exempelvis kraftigt ökat importen av amerikansk etanol.

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