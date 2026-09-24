Biobränsle har blivit mer attraktivt i takt med att bensin och diesel skjuter i höjden. Men det finns problem, menar experter.
Energikrisen får efterfrågan på biobränsle att rusa – experter varnar för riskerna
Den globala efterfrågan på biodrivmedel ökar snabbt när länder försöker minska sitt beroende av fossila bränslen.
Men om alla planerade mål för inblandning av biodrivmedel förverkligas kan ytterligare 139 000 kvadratmil mark behöva användas för produktionen.
Det motsvarar ungefär hela den amerikanska staten Montanas yta, skriver Wall Street Journal.
Har blivit mer lönsamt
USA:s biodrivmedelspolitik tog fart efter oljekriserna på 1970-talet.
Sedan dess har produktionen av bland annat etanol från majs och biodiesel från soja ökat stadigt, delvis genom statliga subventioner och krav på inblandning i fossila drivmedel.
Biodiesel från sojaolja är normalt dyrare att producera än vanlig diesel. Högre dieselpriser har dock den senaste tiden minskat kostnadsskillnaden och förbättrat lönsamheten för producenterna.
Samtidigt har flera länder höjt sina ambitioner. Vietnam har exempelvis kraftigt ökat importen av amerikansk etanol.
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Energikrisen påverkar
Under årets första sex månader importerade landet åtta gånger mer amerikansk etanol än under hela 2025.
Den kraftiga energikrisen efter kriget med Iran har dessutom fått länder som Brasilien och Indien att accelerera sina planer på ökad inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel.
Indonesien har samtidigt beslutat att sikta på en inblandning av 20 procent etanol i bensin inom två år, vilket innebär en fördubbling av det tidigare målet.
Enligt forskare vid Chatham House kan utvecklingen skapa betydande konkurrens om jordbruksmark. Om efterfrågan ökar kraftigt kan det innebära högre priser på grödor och vegetabiliska oljor, vilket i sin tur kan påverka livsmedelspriserna.
Riskerna förstärks av stigande kostnader för diesel och gödsel samt osäkerhet kring framtida skördar.
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Finns risker
Ett kraftigt El Niño-fenomen väntas dessutom kunna störa jordbruksproduktionen i flera delar av världen.
En annan risk är avskogning. Ökad odling av grödor för biodrivmedel kan direkt leda till att skog huggs ned, exempelvis för nya palmoljeplantager i Indonesien.
Den kan också ske indirekt när högre råvarupriser gör det lönsamt att omvandla ny mark till jordbruk.
Biodrivmedel behöver dock inte innebära ökad avskogning. Produktion kan ske på redan förstörd eller lågproduktiv mark och baseras på restprodukter som använd frityrolja.
Problemet är att regler för att beräkna indirekta effekter är komplicerade och omstridda, menar experter.
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