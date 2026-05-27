Kinas solenergi-bransch i kris – staten drar ur proppen

Kina fortsätter att dominera den globala marknaden för solpaneler.

Trots detta befinner sig solindustrin i en djup kris, framgår av en analys från The Economist.

Hur kan det gå ihop?

Hårda priskrig

Kina står för mer än 80 procent av världens produktion av solpaneler och har under flera år varit motorn bakom den globala utbyggnaden av förnybar energi.

Men nu pressas sektorn av fallande efterfrågan på hemmamarknaden, omfattande överkapacitet och växande handelshinder i omvärlden.

Den pågående konflikten i Iran och stigande energipriser har visserligen gett ett visst lyft åt kinesisk export, men det bedöms inte vara tillräckligt för att vända utvecklingen.

Många bolag har gått med förlust sedan 2024 efter hårda priskrig och ett stort antal konkurser har redan skakat branschen.