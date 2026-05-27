27 maj
2026

Realtid
JUST NU:

Reallönerna faller i rika länder

Realtid.se
Börs & finans

Kinas solenergi-bransch i kris – staten drar ur proppen

solenergi
Det råder bistrare tider bland Kinas solenergibolag än under tidigare år. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund

Det blir allt svårare för kinesiska solenergibolag att gå runt. Att EU prioriterar hemmamarknaden är en förklaring, men Kinas regering påverkar också med sitt beslut.

Kina fortsätter att dominera den globala marknaden för solpaneler.

Trots detta befinner sig solindustrin i en djup kris, framgår av en analys från The Economist.

Hur kan det gå ihop?

Hårda priskrig

Kina står för mer än 80 procent av världens produktion av solpaneler och har under flera år varit motorn bakom den globala utbyggnaden av förnybar energi.

Men nu pressas sektorn av fallande efterfrågan på hemmamarknaden, omfattande överkapacitet och växande handelshinder i omvärlden.

Den pågående konflikten i Iran och stigande energipriser har visserligen gett ett visst lyft åt kinesisk export, men det bedöms inte vara tillräckligt för att vända utvecklingen.

Många bolag har gått med förlust sedan 2024 efter hårda priskrig och ett stort antal konkurser har redan skakat branschen.

Bygger snabbare än vad elnätet klarar

Problemen bottnar bland annat i att Kinas elnät inte längre klarar att ta emot den snabba utbyggnaden av solkraft.

Landets tak, ökenområden och berg har under senare år fyllts med solpaneler i rekordtakt, men elproduktionen varierar kraftigt beroende på väder och tid på dygnet.

Under årets två första månader gick omkring nio procent av den kinesiska solelen förlorad eftersom elnätet inte kunde absorbera produktionen.

Minskat statligt stöd

Branschorganisationer bedömer nu att nya solinstallationer i Kina kan falla kraftigt under året.

Det riskerar i sin tur att leda till att den globala efterfrågan på solpaneler minskar under 2026 för första gången på över 20 år.

Kinesiska myndigheter har tidigare stöttat industrin med billiga lån, subventioner och förmånliga villkor, men stödet har nu minskat.

Utöver problemen på hemmamarknaden möter kinesiska solbolag också växande motstånd internationellt.

EU vill ha mer europeiskt

USA har infört hårda tullar och importrestriktioner mot kinesiska solprodukter, medan Europeiska unionen nyligen meddelade att kinesiska leverantörer av viss solutrustning ska fasas ut ur EU-finansierade projekt.

Sedan 2024 har mer än 40 kinesiska solföretag gått i konkurs, avnoterats eller köpts upp.

Samtidigt har stora aktörer som LONGi Green Energy Technology, Trina Solar och Tongwei tappat stora delar av sina börsvärden.

Läs mer: Förmögna la sina pengar i Schweiz – nu har en annan plats gått om. Dagens PS

Senaste lediga jobben

Mest läst i kategorin

Börs & finans

Industrin fruktar ny inflationsvåg – ekonomerna ifrågasätts

27 maj 2026
Produktions- och leveransstörningar har skapat brist på gödsel globalt. Arkivbild
Börs & finans

Gödselkrisen: Kina inför exportkvoter

27 maj 2026
Börs & finans

Wärtsilä investerar 2,5 miljarder i Finland – trots skepsism

27 maj 2026