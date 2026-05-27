Det blir allt svårare för kinesiska solenergibolag att gå runt. Att EU prioriterar hemmamarknaden är en förklaring, men Kinas regering påverkar också med sitt beslut.
Kinas solenergi-bransch i kris – staten drar ur proppen
Kina fortsätter att dominera den globala marknaden för solpaneler.
Trots detta befinner sig solindustrin i en djup kris, framgår av en analys från The Economist.
Hur kan det gå ihop?
Hårda priskrig
Kina står för mer än 80 procent av världens produktion av solpaneler och har under flera år varit motorn bakom den globala utbyggnaden av förnybar energi.
Men nu pressas sektorn av fallande efterfrågan på hemmamarknaden, omfattande överkapacitet och växande handelshinder i omvärlden.
Den pågående konflikten i Iran och stigande energipriser har visserligen gett ett visst lyft åt kinesisk export, men det bedöms inte vara tillräckligt för att vända utvecklingen.
Många bolag har gått med förlust sedan 2024 efter hårda priskrig och ett stort antal konkurser har redan skakat branschen.
Bygger snabbare än vad elnätet klarar
Problemen bottnar bland annat i att Kinas elnät inte längre klarar att ta emot den snabba utbyggnaden av solkraft.
Landets tak, ökenområden och berg har under senare år fyllts med solpaneler i rekordtakt, men elproduktionen varierar kraftigt beroende på väder och tid på dygnet.
Under årets två första månader gick omkring nio procent av den kinesiska solelen förlorad eftersom elnätet inte kunde absorbera produktionen.
Minskat statligt stöd
Branschorganisationer bedömer nu att nya solinstallationer i Kina kan falla kraftigt under året.
Det riskerar i sin tur att leda till att den globala efterfrågan på solpaneler minskar under 2026 för första gången på över 20 år.
Kinesiska myndigheter har tidigare stöttat industrin med billiga lån, subventioner och förmånliga villkor, men stödet har nu minskat.
Utöver problemen på hemmamarknaden möter kinesiska solbolag också växande motstånd internationellt.
EU vill ha mer europeiskt
USA har infört hårda tullar och importrestriktioner mot kinesiska solprodukter, medan Europeiska unionen nyligen meddelade att kinesiska leverantörer av viss solutrustning ska fasas ut ur EU-finansierade projekt.
Sedan 2024 har mer än 40 kinesiska solföretag gått i konkurs, avnoterats eller köpts upp.
Samtidigt har stora aktörer som LONGi Green Energy Technology, Trina Solar och Tongwei tappat stora delar av sina börsvärden.
Läs mer: Förmögna la sina pengar i Schweiz – nu har en annan plats gått om. Dagens PS