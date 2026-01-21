"Tågkrasch i slow-motion": Sista dagarna för dollarn?

Det har stormat rejält kring den amerikanska dollarn den senaste tiden. Är den på fallrepet? Åsikterna går isär och frågan är vem som har rätt.

Kriser och politiska slitningar i USA har fått förtroendet att vackla, vilket har lett till en märkbar försvagning på valutamarknaden. För investerare är osäkerheten total när prognoserna pekar åt helt olika håll.

”En spik i kistan”

Nationalekonomen Kenneth Rogoff, professor vid Harvard, sparar inte på krutet i sin analys av läget. Han menar att dollarn befinner sig i ett långsiktigt fall och att varje ny kris fungerar som ”ännu en spik i kistan” för valutan. Enligt Rogoff är risken för en börskrasch i USA nu så hög som en på tre, skriver Dagens Industri.

Han riktar även skarp kritik mot hur den politiska ledningen i USA agerat mot centralbanken Federal Reserve. Att underminera centralbankens oberoende liknar han vid en ”tågkrasch i slow-motion” som sänker landets ekonomiska motståndskraft mot framtida chocker.

Kraftigt tapp mot kronan

Graferna ger de pessimistiska rösterna visst vatten på sin kvarn. Under det senaste året har dollarindex backat med nära 9 procent. Tappet mot den svenska kronan är ännu mer dramatiskt; där har dollarn förlorat hela 17 procent av sitt värde under samma period.

Dollarn har rasat kraftigt sedan ett drygt år tillbaka. (Bild: Avanza)

Detta sker samtidigt som Kenneth Rogoff ser ett fundamentalt skifte i världsekonomin. Han menar att vi rör oss bort från dollarns tidigare så dominerande ställning, en rörelse som accelererar varje gång internationella konflikter eller interna amerikanska bråk blossar upp.

Reservvalutan som ingen vill ha

Men alla köper inte undergångsscenariot. Marknadsbedömaren Clem Chambers skriver i Forbes och manar till lugn. Han menar på att även om dollarn försvagas, betyder det inte att den kommer att förlora sin status som världsreservvaluta.

Han menar att de som ropar på dollarns död ofta upprepar gammalt nonsens, och frågar sig hur det skulle ha gått för den som köpte domedagsprofetian åren efter den globala finanskrisen?

Enligt Chambers finns det i dagsläget ingen reell utmanare. Kina vill sannolikt inte ha rollen eftersom det kräver slopade kapitalkontroller, något som inte ligger i deras intresse. Dollarn förblir därmed enligt honom världens monetära nav, trots det nuvarande sentimentet.