Försvarsrallyt vänder – fonder flyr när notan ska betalas

Vändningen bryter mot en av de hetaste trenderna på de europeiska aktiemarknaderna på flera år.

Indexet hade stigit med mer än 40 procent varje år sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022 och nära nog fördubblades under 2025, drivet av Tysklands omfattande investeringsplaner och Natos mål om försvarsutgifter motsvarande 5 procent av BNP.

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Så sent som i januari noterades hur sektorn inledde 2026 med den bästa årsstarten någonsin.

Svenska Saab hade då stigit 28 procent sedan årsskiftet, nära 200 procent på tolv månaderm medan Rheinmetall ökat 22 procent i euro. Nu har stämningsläget ändrats

”Förra året handlade allt om hur fantastiskt det här är. I år handlar allt om hur vi ska betala för det”, säger Charles Armitage, försvarsanalytiker på Citi, till Financial Times.

Lånekostnader ligger bakom

Bakgrunden är att staternas lånekostnader stigit kraftigt i spåren av Irankriget och den närmast stängda Hormuzsundet, samtidigt som regeringarna pressas att kompensera hushåll och företag för högre energipriser.

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Enligt Barclays strateg Emmanuel Cau ifrågasätter marknaden nu hållbarheten i utgiftsökningarna när de ska finansieras med statlig skuldsättning.

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Politiska sprickor har förstärkt oron.

Storbritanniens försvarsminister John Healey avgick i torsdags och anklagade regeringen för ovilja att skjuta till resurser, samtidigt som Tyskland dragit sig ur det fransk-tyska stridsflygsprojektet FCAS. Tjeckien väntas dessutom missa Natos tvåprocentsmål.

Morgan Stanley har sänkt sin syn på sektorn till ”neutral” och pekar på svaga vinstrevideringar. Rheinmetall, Airbus och Thales gjorde alla investerare besvikna med sina intäkter för första kvartalet 2026.