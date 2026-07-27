Efter jättarnas börssuccé: Nu pekas nästa stora våg av bolag ut

Jan Olsson beskriver en ”svanseffekt”: när stora bolag framgångsrikt tagit steget till börsen börjar en svans av mindre bolag titta på aktiemarknaden.

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Förutsättningen är dock att uppgången håller i sig. Styrkan på börsen måste stabilisera sig något innan svansen leder till fler introduktioner, säger han till Dagens Industri och pekar på att värderingarna har stigit.

Starkt noteringsår i ryggen

Bakgrunden är ett starkt noteringsår. SpaceX genomförde New Yorks största notering hittills, även om aktien fallit under teckningskursen på 135 dollar och stängde kring 115 dollar i fredags. Förväntningarna kvarstår om att även Anthropic och OpenAI ska nå börsen. Olsson vill inte nämna enskilda bolag vid namn.

Årets IPO-våg har hittills dominerats av jättenoteringar inom AI, rymdteknik och försvar.

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Om dessa fortsätter utvecklas väl väntas en spridningseffekt som öppnar för fler medelstora bolag.

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Enligt EY hålls intresset för AI och försvar uppe in i 2027, medan PwC ser tecken på återhämtning inom bioteknik, 13 noteringar bara under andra kvartalet 2026, mot sju under hela 2025.