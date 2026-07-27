27 juli
2026

Realtid
JUST NU:

Tronskiftet: Här är branschen som puttar ner fintech

Realtid.se
Börs & finans

Efter jättarnas börssuccé: Nu pekas nästa stora våg av bolag ut

Det finns fortsatt vinster att göra på börsen. Men då i mindre bolag menar Deutsche Banks Nordenchef. (Foto: Michael Probst /AP/TT)
Johan Colliander

Johan Colliander

Efter årets rekordstora amerikanska börsnoteringar väntar en våg av fler men mindre bolag till både USA:s och Europas börser under 2027. Det spår Jan Olsson, Nordenchef på Deutsche Bank.

Jan Olsson beskriver en ”svanseffekt”: när stora bolag framgångsrikt tagit steget till börsen börjar en svans av mindre bolag titta på aktiemarknaden.

Missa inte: Tronskiftet: Här är branschen som puttar ner fintech. Realtid

Förutsättningen är dock att uppgången håller i sig. Styrkan på börsen måste stabilisera sig något innan svansen leder till fler introduktioner, säger han till Dagens Industri och pekar på att värderingarna har stigit.

Starkt noteringsår i ryggen

Bakgrunden är ett starkt noteringsår. SpaceX genomförde New Yorks största notering hittills, även om aktien fallit under teckningskursen på 135 dollar och stängde kring 115 dollar i fredags. Förväntningarna kvarstår om att även Anthropic och OpenAI ska nå börsen. Olsson vill inte nämna enskilda bolag vid namn.

Årets IPO-våg har hittills dominerats av jättenoteringar inom AI, rymdteknik och försvar.

Läs även: Peter Malmqvist: AI-hysterin bakom börslyft. Dagens PS

Om dessa fortsätter utvecklas väl väntas en spridningseffekt som öppnar för fler medelstora bolag.

Enligt EY hålls intresset för AI och försvar uppe in i 2027, medan PwC ser tecken på återhämtning inom bioteknik, 13 noteringar bara under andra kvartalet 2026, mot sju under hela 2025.

Försvar och energi pekas ut

Olsson lyfter särskilt fram försvar och energi som vinnarsektorer i företagsaffärerna.

Den amerikanska försvarsindustrin är ledande men väntas växa vidare, organiskt och via förvärv, även i Europa, när traditionella bolag köper upp yngre teknikföretag inom bland annat cyberförsvar.

Missa inte: Storbankerna krossar börsen – men en aktie kan man sälja. Realtid

Energisektorn gynnas av det enorma elbehovet från AI och datacenter, vilket driver affärer kring både traditionell och alternativ energi, inte minst kärnkraft.

Han bedömer att den geopolitiska oron inte bromsar affärerna nämnvärt så länge börserna är stabila, och att M&A-marknaden är fortsatt stark.

Dessutom väntar han en ny våg av gränsöverskridande bankaffärer, ovanligt sedan Lehman-kraschen 2008, och nämner Unicredits bud på Commerzbank som exempel.

Hållbarhetsfrågor är på väg tillbaka som drivkraft, trots motvind i USA.

Historiken manar till försiktighet

Samtidigt manar historiken till försiktighet. Förra årets sågs det många ”down round”-noteringar och att nya bolag generellt är mer volatila än etablerade.

Att en enskild bankanalytiker pekar ut vinnarsektorer är en bedömning, inte en garanti – och rådgivningsfirmor tjänar själva på hög noteringsaktivitet.

Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

Mest läst i kategorin

Börs & finans

Kinesiska chipjättens succé på börsen – rus över 450 % på en dag

27 juli 2026
Lars Söderfjell och Maria Landeborn tror på ett starkt börsår.
Börs & finans

Börsen kan rusa under andra halvåret – men experterna varnar för joker

27 juli 2026