Efter årets rekordstora amerikanska börsnoteringar väntar en våg av fler men mindre bolag till både USA:s och Europas börser under 2027. Det spår Jan Olsson, Nordenchef på Deutsche Bank.
Efter jättarnas börssuccé: Nu pekas nästa stora våg av bolag ut
Jan Olsson beskriver en ”svanseffekt”: när stora bolag framgångsrikt tagit steget till börsen börjar en svans av mindre bolag titta på aktiemarknaden.
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Förutsättningen är dock att uppgången håller i sig. Styrkan på börsen måste stabilisera sig något innan svansen leder till fler introduktioner, säger han till Dagens Industri och pekar på att värderingarna har stigit.
Starkt noteringsår i ryggen
Bakgrunden är ett starkt noteringsår. SpaceX genomförde New Yorks största notering hittills, även om aktien fallit under teckningskursen på 135 dollar och stängde kring 115 dollar i fredags. Förväntningarna kvarstår om att även Anthropic och OpenAI ska nå börsen. Olsson vill inte nämna enskilda bolag vid namn.
Årets IPO-våg har hittills dominerats av jättenoteringar inom AI, rymdteknik och försvar.
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Om dessa fortsätter utvecklas väl väntas en spridningseffekt som öppnar för fler medelstora bolag.
Enligt EY hålls intresset för AI och försvar uppe in i 2027, medan PwC ser tecken på återhämtning inom bioteknik, 13 noteringar bara under andra kvartalet 2026, mot sju under hela 2025.
Försvar och energi pekas ut
Olsson lyfter särskilt fram försvar och energi som vinnarsektorer i företagsaffärerna.
Den amerikanska försvarsindustrin är ledande men väntas växa vidare, organiskt och via förvärv, även i Europa, när traditionella bolag köper upp yngre teknikföretag inom bland annat cyberförsvar.
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Energisektorn gynnas av det enorma elbehovet från AI och datacenter, vilket driver affärer kring både traditionell och alternativ energi, inte minst kärnkraft.
Han bedömer att den geopolitiska oron inte bromsar affärerna nämnvärt så länge börserna är stabila, och att M&A-marknaden är fortsatt stark.
Dessutom väntar han en ny våg av gränsöverskridande bankaffärer, ovanligt sedan Lehman-kraschen 2008, och nämner Unicredits bud på Commerzbank som exempel.
Hållbarhetsfrågor är på väg tillbaka som drivkraft, trots motvind i USA.
Historiken manar till försiktighet
Samtidigt manar historiken till försiktighet. Förra årets sågs det många ”down round”-noteringar och att nya bolag generellt är mer volatila än etablerade.
Att en enskild bankanalytiker pekar ut vinnarsektorer är en bedömning, inte en garanti – och rådgivningsfirmor tjänar själva på hög noteringsaktivitet.