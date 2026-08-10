H&M varslar upp till 250 anställda vid sina brittiska huvudkontor. Det är en del av ett mönster som redan drabbat Nederländerna, Belgien, Spanien och Singapore under det senaste året. Det svenska klädbolaget, som samtidigt stänger fler butiker än det öppnar, säger att neddragningarna ska föra besluten närmare kunderna. Inte spara pengar på kort sikt.
Färre butiker, färre chefer: H&M bantar organisationen land för land
H&M har informerat omkring 250 anställda vid sina brittiska affärer på Oxford Street, Regent Street, Stratford City, Manchester, Cardiff, Glasgow och Birmingham om en föreslagen omorganisation.
Hårdast drabbas Oxford Street-butiken, med upp till 40 tjänster. Processen började redan i april, och uppsägningarna väntas ske mellan den 2 oktober och 31 december 2026.
Inte på grund av ekonomin säger H&M
Bolaget betonar att 250-siffran avser dem som fått informationen, inte antalet tjänster som faktiskt försvinner.
Enligt H&M själva handlar förändringarna om överlappande ansvarsområden och att besluten i dag ligger för långt från kunden. Inte om bolagets senaste finansiella resultat.
Europeiska nedskärningar
Storbritannien är långt ifrån först ut. Den 1 juni försvann 250 tjänster vid H&M:s europeiska kundtjänstcenter i Nederländerna.
I belgiska Ghlin ledde nedläggningen av ett distributionscenter till 440 förlorade jobb. I Madrid och Barcelona togs nästan 100 tjänster bort.
Minskad personalstyrka i Asien
I maj meddelade H&M att bolagets sydostasiatiska huvudkontor flyttas från Singapore till Kuala Lumpur, en omorganisation som enligt malaysisk media väntas ta bort omkring 30 procent, eller 78 av 256 tjänster, i den regionala personalstyrkan.
Det är en process som i Singapore väckt kritik efter att fackförbundet NTUC och landets arbetsmarknadsmyndighet ifrågasatt om personal som ombetts söka om sina jobb i praktiken bara fått uppsägningarna maskerade som ”nya möjligheter”.
100 tjänster bort i Sverige
Även H&M:s hemmamarknad har redan känt av samma mönster. I juni varslades drygt 100 anställda vid huvudkontoret i Stockholm.
H&M:s presstalesperson Håcan Andersson uppgav då att varslet inte berörde butikerna, utan enbart kontorspersonal, utan att gå in på exakt vilka funktioner som drabbades.
Gemensamt mönster
Mönstret är alltså detsamma i Stockholm som i London, Amsterdam, Ghlin och Singapore: färre kontorstjänster, kortare beslutsvägar, och en uttalad strategi att stärka lönsamheten även när försäljningen viker.
Att även huvudkontoret i det egna hemlandet inte går fritt understryker att det handlar om en global omorganisation snarare än marknadsspecifika problem.
Globala butiksnätet minskar
Neddragningarna sker samtidigt som H&M fortsätter krympa sitt globala butiksnät: bolaget hade 4 038 butiker vid utgången av maj, 128 färre än året innan.
Under 2026 planeras ytterligare cirka 170 nedläggningar. Mot endast 90 nyöppningar, de flesta av dem i tillväxtmarknader som Brasilien, Paraguay och Malta snarare än i Europa.
Minskad försäljning, ökad lönsamhet
Finansiellt är bilden splittrad. H&M:s halvårsrapport visade fallande försäljning (–1 procent i lokala valutor) men förbättrad lönsamhet: bruttomarginalen steg till 53,8 procent, och rörelseresultatet, rensat för 679 miljoner kronor i omstruktureringskostnader, ökade med 14 procent.
Bolaget prioriterar alltså uttalat marginal framför försäljningsvolym. En strategi där just den typ av organisationsneddragningar som nu drabbar Storbritannien utgör en central del.