Färre butiker, färre chefer: H&M bantar organisationen land för land

Europeiska nedskärningar

Storbritannien är långt ifrån först ut. Den 1 juni försvann 250 tjänster vid H&M:s europeiska kundtjänstcenter i Nederländerna.

I belgiska Ghlin ledde nedläggningen av ett distributionscenter till 440 förlorade jobb. I Madrid och Barcelona togs nästan 100 tjänster bort.

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Minskad personalstyrka i Asien

I maj meddelade H&M att bolagets sydostasiatiska huvudkontor flyttas från Singapore till Kuala Lumpur, en omorganisation som enligt malaysisk media väntas ta bort omkring 30 procent, eller 78 av 256 tjänster, i den regionala personalstyrkan.

Det är en process som i Singapore väckt kritik efter att fackförbundet NTUC och landets arbetsmarknadsmyndighet ifrågasatt om personal som ombetts söka om sina jobb i praktiken bara fått uppsägningarna maskerade som ”nya möjligheter”.

100 tjänster bort i Sverige

Även H&M:s hemmamarknad har redan känt av samma mönster. I juni varslades drygt 100 anställda vid huvudkontoret i Stockholm.

H&M:s presstalesperson Håcan Andersson uppgav då att varslet inte berörde butikerna, utan enbart kontorspersonal, utan att gå in på exakt vilka funktioner som drabbades.

Gemensamt mönster

Mönstret är alltså detsamma i Stockholm som i London, Amsterdam, Ghlin och Singapore: färre kontorstjänster, kortare beslutsvägar, och en uttalad strategi att stärka lönsamheten även när försäljningen viker.

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Att även huvudkontoret i det egna hemlandet inte går fritt understryker att det handlar om en global omorganisation snarare än marknadsspecifika problem.

Globala butiksnätet minskar

Neddragningarna sker samtidigt som H&M fortsätter krympa sitt globala butiksnät: bolaget hade 4 038 butiker vid utgången av maj, 128 färre än året innan.

Under 2026 planeras ytterligare cirka 170 nedläggningar. Mot endast 90 nyöppningar, de flesta av dem i tillväxtmarknader som Brasilien, Paraguay och Malta snarare än i Europa.

Minskad försäljning, ökad lönsamhet

Finansiellt är bilden splittrad. H&M:s halvårsrapport visade fallande försäljning (–1 procent i lokala valutor) men förbättrad lönsamhet: bruttomarginalen steg till 53,8 procent, och rörelseresultatet, rensat för 679 miljoner kronor i omstruktureringskostnader, ökade med 14 procent.

Bolaget prioriterar alltså uttalat marginal framför försäljningsvolym. En strategi där just den typ av organisationsneddragningar som nu drabbar Storbritannien utgör en central del.

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