Revolut får fransk licens – så påverkas svenska banker och sparare

Licensen beviljades av den franska tillsynsmyndigheten ACPR och Europeiska centralbanken, rapporterar Reuters.

Revolut planerar att göra Paris till sitt ”Western Europe HQ” och flytta kunder från den litauiska enheten.

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Bolaget har sedan tidigare kunnat erbjuda banktjänster i hela EU genom att ”passporta” den litauiska licensen, men en fransk reglering gör det möjligt att erbjuda lokalt anpassade produkter som lån och reglerat sparande.

Kunderna flyttas över i tur och ordning, först i Frankrike, därefter Tyskland, Irland, Italien, Portugal och Spanien.

Svenska kunder – garantin ligger kvar i Litauen

Sverige finns inte med bland de marknader som flyttas över till den franska enheten.

Svenska kunder ligger därmed kvar under litauiska Revolut Bank UAB, och skyddas av den litauiska insättningsgarantin på upp till 100 000 euro, som hanteras av Lietuvos bankas, inte av Riksgälden.

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Det är värt att understryka, eftersom flera svenska jämförelsesajter felaktigt uppger att Revolut har svensk banklicens och att pengarna skyddas av Finansinspektionen.

Revolut har passerat en miljon kunder i Sverige och siktar enligt bolaget på tre miljoner svenska kunder till 2030, skriver Affärsvärlden.