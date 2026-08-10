FOMO råder på Wall Street – men varningslamporna blinkar

Mark Hackett, marknadsstrateg på Nationwide att de flesta bärande argumenten i björnscenariot har fallit samman, och att ligga kort är en risk allt fler drar sig för.

Nu får euforin sällskap av tyngre analys.

J.P. Morgan höjde på måndagen sitt riktvärde för S&P 500 vid årsskiftet till 8 000 från 7 800, med hänvisning till solida bolagsvinster och växande tilltro att hyperskalornas AI-investeringar ska driva snabbare intäktstillväxt, skriver Reuters.

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Det nya målet innebär omkring 3,1 procents uppsida från senaste stängning på 7 757,64, och minst sju mäklarhus väntar sig nu att indexet når 8 000 till årets slut.

Banken vilar sin kalkyl på vinster snarare än dyrare värderingar.

Vinstprognosen per aktie skruvades upp till 365 dollar för 2026 och 420 dollar för 2027, samtidigt som värderingsmultipeln behölls kring 20 gånger vinsten, med hänvisning till högre räntor, geopolitisk risk och ett stort utbud av nya aktier och obligationer.

Grunden är stark. Av 436 rapporterande S&P 500-bolag slog 85,1 procent förväntningarna, klart över det historiska snittet på 68 procent.

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Överhettade signaler möter hårt facit

Samtidigt blinkar varningslamporna.

Enligt Reuters nådde ett kortsiktigt mått på köpoptioner i S&P 500 förra veckan sin högsta nivå på två år, medan Bullish Percent Index steg över 70 procent, en signal om överköpta förhållanden.

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Tillsammans visar måtten hur mycket marknaden på sistone drivits av momentum och spekulativ entusiasm snarare än fundamenta.