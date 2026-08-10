De senaste årens börsrekord ger sken av en marknad full av vinnare. Men bakom indexuppgången är bilden en annan. En klar majoritet av de svenska aktierna är förlorare.
Fyra av fem svenska aktier går back – vinnarna döljer förlorarna
Det framgår av en genomgång av 755 svenska börsnoterade bolag som aktiestrategen Erik Hansén nyligen publicerat på plattformen Substack.
Under den granskade femårsperioden gick 78 procent av bolagen back, och 40 procent tappade minst tre fjärdedelar av sitt värde.
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Samtidigt steg åtta bolag med mer än 300 procent, med försvarskoncernen Saab i topp på plus 815 procent.
Just de få kursraketerna gör att genomsnittet missleder. Snittaktien föll 34 procent, men medianbolaget. aktien mitt i fördelningen, backade hela 62 procent. Skillnaden mellan talen är enligt Hansén själva poängen: den typiska aktien har gått betydligt sämre än vad snittet antyder.
Ett väldokumenterat mönster
Fenomenet kallas positiv skevhet i avkastningsfördelningen och är inte unikt för Sverige.
Den amerikanske finansprofessorn Hendrik Bessembinder har visat att en liten andel bolag står för i princip hela den amerikanska börsens värdeskapande sedan 1920-talet, medan flertalet aktier presterat sämre än en riskfri ränteplacering.
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Att det ändå är svårt att dra rätt slutsats handlar mindre om modeller än om psykologi.
Över nio av tio aktiva fonder underpresterar sitt index sett över tjugo år, och börsanalytikers prognoser träffar i snitt bara 47 procent rätt, sämre än ett slumpmässigt myntkast, skriver Dagens PS.
Rädsla att förlora och FOMO driver sparare att sälja i botten och köpa på toppen.
Minst att hämta bland de minsta
Storleken spelar roll. Bland de allra minsta bolagen har 95 procent gått back, mot 21 procent bland de största.
Enligt Hansén har den premie som historiskt belönat småbolag för deras högre risk i praktiken försvunnit under de senaste åren.
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Urvalet omfattar endast bolag med fullständig femårig kurshistorik. Bolag som avnoterats eller gått i konkurs ingår inte, vilket enligt Hansén sannolikt gör att den verkliga skevheten underskattas snarare än överskattas.
Hansén, som är grundare av analysplattformen NeuroQuant, menar att det för privatsparare är mycket svårt att i förväg peka ut vinnarna.
En bred exponering ger visserligen med sig hela förlorarmassan, men också de avgörande vinnarna.