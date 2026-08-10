Fyra av fem svenska aktier går back – vinnarna döljer förlorarna

Det framgår av en genomgång av 755 svenska börsnoterade bolag som aktiestrategen Erik Hansén nyligen publicerat på plattformen Substack.

Under den granskade femårsperioden gick 78 procent av bolagen back, och 40 procent tappade minst tre fjärdedelar av sitt värde.

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Samtidigt steg åtta bolag med mer än 300 procent, med försvarskoncernen Saab i topp på plus 815 procent.

Just de få kursraketerna gör att genomsnittet missleder. Snittaktien föll 34 procent, men medianbolaget. aktien mitt i fördelningen, backade hela 62 procent. Skillnaden mellan talen är enligt Hansén själva poängen: den typiska aktien har gått betydligt sämre än vad snittet antyder.

Ett väldokumenterat mönster

Fenomenet kallas positiv skevhet i avkastningsfördelningen och är inte unikt för Sverige.

Den amerikanske finansprofessorn Hendrik Bessembinder har visat att en liten andel bolag står för i princip hela den amerikanska börsens värdeskapande sedan 1920-talet, medan flertalet aktier presterat sämre än en riskfri ränteplacering.

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Att det ändå är svårt att dra rätt slutsats handlar mindre om modeller än om psykologi.

Över nio av tio aktiva fonder underpresterar sitt index sett över tjugo år, och börsanalytikers prognoser träffar i snitt bara 47 procent rätt, sämre än ett slumpmässigt myntkast, skriver Dagens PS.

Rädsla att förlora och FOMO driver sparare att sälja i botten och köpa på toppen.