Flygets snåla motorer blev en dyr affär

När den senaste generationen smalkroppsplan lanserades var löftet tydligt: motorer som drar betydligt mindre bränsle. Men enligt en genomgång från Simple Flying har leveransproblem, sämre hållbarhet än utlovat och brist på verkstadskapacitet ätit upp en stor del av den ekonomiska vinsten.

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Värst drabbade är Pratt & Whitneys så kallade GTF-motorer. I mars 2025 stod 648 GTF-drivna plan stilla, 28 procent av hela flottan. Det framgår av en rapport som IATA tog fram tillsammans med konsultbolaget Emerton och presenterade i juni. Planen väntade på verkstadsbesök, reservmotorer eller delar.

Flygbolagen har fått behålla äldre plan, förlänga leasingavtal, hyra in extra kapacitet och skära i trafiken.

Kostar bolagen miljarder

Flaskhalsarna i motorunderhållet stör flygbolagens verksamhet. Utan betydande förändringar blir det bara värre i takt med att flottan av nya smalkroppsplan växer, säger Willie Walsh, generaldirektör för IATA.

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Enligt Walsh har leveransproblemen med flygplan och motorer kostat flygbolagen minst 11 miljarder dollar under 2025. Samtidigt har motortillverkarna klarat sig bra.

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”De har gått extremt bra i en tid av stora störningar för flygbolagen. Den paradoxen måste verkligen lyftas fram”, säger han.