De nya motorerna skulle sänka flygbolagens bränslenota. I stället har hundratals plan stått på marken i väntan på verkstadstid och reservdelar. Enligt branschorganisationen IATA riskerar problemet att växa.
Flygets snåla motorer blev en dyr affär
När den senaste generationen smalkroppsplan lanserades var löftet tydligt: motorer som drar betydligt mindre bränsle. Men enligt en genomgång från Simple Flying har leveransproblem, sämre hållbarhet än utlovat och brist på verkstadskapacitet ätit upp en stor del av den ekonomiska vinsten.
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Värst drabbade är Pratt & Whitneys så kallade GTF-motorer. I mars 2025 stod 648 GTF-drivna plan stilla, 28 procent av hela flottan. Det framgår av en rapport som IATA tog fram tillsammans med konsultbolaget Emerton och presenterade i juni. Planen väntade på verkstadsbesök, reservmotorer eller delar.
Flygbolagen har fått behålla äldre plan, förlänga leasingavtal, hyra in extra kapacitet och skära i trafiken.
Kostar bolagen miljarder
Flaskhalsarna i motorunderhållet stör flygbolagens verksamhet. Utan betydande förändringar blir det bara värre i takt med att flottan av nya smalkroppsplan växer, säger Willie Walsh, generaldirektör för IATA.
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Enligt Walsh har leveransproblemen med flygplan och motorer kostat flygbolagen minst 11 miljarder dollar under 2025. Samtidigt har motortillverkarna klarat sig bra.
”De har gått extremt bra i en tid av stora störningar för flygbolagen. Den paradoxen måste verkligen lyftas fram”, säger han.
Underhållet mångdubblas
Det värsta kan vara över för GTF-flottan, men problemen väntas ligga kvar in i nästa år. Pratt & Whitney har tagit fram en förbättrad version, GTF Advantage. Rolls-Royce levererar en uppgraderad Trent 1000 till Boeings Dreamliner.
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IATA:s oro gäller framtiden. År 2024 levererades omkring 2 000 motorer till nya smalkroppsplan. Mellan 2030 och 2040 väntas takten ligga på runt 3 700 per år. Verkstadsbesöken för CFM:s LEAP-motor väntas öka från 600–800 i år till över 5 000 år 2040.
IATA kräver bättre tillgång till reservdelar, fler oberoende verkstäder och en öppnare eftermarknad. Tillverkarna bygger ut kapaciteten, men enligt Walsh räcker det inte.
Pressad bransch
Motorproblemen slår mot en bransch som redan är pressad. Framför allt på grund av kriget i Mellanöstern och det dyra jetbränslet väntar IATA att flygbolagens globala vinst halveras från 45 miljarder dollar 2025 till 23 miljarder i år. Den genomsnittliga flygplansåldern ligger på rekordhöga 15,2 år, och orderböckerna omfattar över 18 000 plan.
Bland bolagen på svenska linjer är Wizz Air hårt drabbat. Lågprisbolaget hade 27 A320neo-plan på marken i slutet av juni och räknar med att vara av med GTF-relaterade markstopp först i slutet av 2027, skriver Flight Global.