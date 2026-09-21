Nordea sämst i mätning – för första gången någonsin

Nordea har lägst kundnöjdhet av samtliga banker både på privat- och företagsmarknaden i årets bankstudie från analysföretaget Epsi Norge, rapporterar Dagens Næringsliv. Det är första gången banken hamnar sist sedan Epsi började mäta 2003.

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Närmare 6 000 privat- och företagskunder deltog i undersökningen, som genomfördes i augusti.

”Nordea uppfattas som en solid och pålitlig bank. Samtidigt kräver kunderna bättre digitala lösningar, mer personlig uppföljning och större initiativförmåga från banken”, säger Fredrik Høst, vd för Epsi Norge, till DN.

100 nya rådgivare

Nordeas Norgechef Randi Marjamaa säger att banken tar kritiken på allvar och pekar på att Nordea får goda betyg för proaktivitet och konkurrenskraftiga villkor.

”Vi rekryterar just nu 100 nya rådgivare över hela landet. Samtidigt investerar vi kraftigt i teknik och bättre digitala lösningar”, säger hon.

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Satsningen i Norge sker samtidigt som koncernen ska minska personalstyrkan, med omkring 1 500 berörda medarbetare under 2026–2027, enligt ett tidigare besked från banken.

Finansiellt står Nordea däremot starkt. Enligt en analys från finska Kauppalehti har Nordea dragit ifrån konkurrenterna nu när räntenedgången visar vilka banker som tjänar pengar även på en mer normal marknad, skrev Realtid nyligen. För 2026 räknar banken med en avkastning på eget kapital över 15 procent, enligt Dagens PS.