För första gången sedan mätningarna startade 2003 hamnar Nordea sist i den stora kundnöjdhetsundersökningen av norska banker. Samtidigt behåller utmanaren Bulder förstaplatsen för fjärde året i rad.
Nordea sämst i mätning – för första gången någonsin
Nordea har lägst kundnöjdhet av samtliga banker både på privat- och företagsmarknaden i årets bankstudie från analysföretaget Epsi Norge, rapporterar Dagens Næringsliv. Det är första gången banken hamnar sist sedan Epsi började mäta 2003.
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Närmare 6 000 privat- och företagskunder deltog i undersökningen, som genomfördes i augusti.
”Nordea uppfattas som en solid och pålitlig bank. Samtidigt kräver kunderna bättre digitala lösningar, mer personlig uppföljning och större initiativförmåga från banken”, säger Fredrik Høst, vd för Epsi Norge, till DN.
100 nya rådgivare
Nordeas Norgechef Randi Marjamaa säger att banken tar kritiken på allvar och pekar på att Nordea får goda betyg för proaktivitet och konkurrenskraftiga villkor.
”Vi rekryterar just nu 100 nya rådgivare över hela landet. Samtidigt investerar vi kraftigt i teknik och bättre digitala lösningar”, säger hon.
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Satsningen i Norge sker samtidigt som koncernen ska minska personalstyrkan, med omkring 1 500 berörda medarbetare under 2026–2027, enligt ett tidigare besked från banken.
Finansiellt står Nordea däremot starkt. Enligt en analys från finska Kauppalehti har Nordea dragit ifrån konkurrenterna nu när räntenedgången visar vilka banker som tjänar pengar även på en mer normal marknad, skrev Realtid nyligen. För 2026 räknar banken med en avkastning på eget kapital över 15 procent, enligt Dagens PS.
Bulder i topp igen
I andra änden av listan ligger Bulder, med 81,0 poäng mot branschsnittet 69,6. Därefter följer BN Bank och Landkreditt Bank.
”Att så många tusen kunder placerar oss i toppen för fjärde året i rad är helt episkt”, säger Bulders Simen Eilertsen.
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Banken fick dock en törn i somras, när en räntehöjning på 0,25 procentenheter rapporterades till jämförelsetjänsten Finansportalen med över två veckors försening.
DNB, som varit sämst i 12 av Epsis 24 mätningar och låg sist i fjol, har klättrat till tredje plats från botten.
Nöjdare – men lojala ändå
Totalt sett ökar kundnöjdheten efter flera år där högre räntor och en svagare känsla av valuta för pengarna dragit ned betygen. Det är framför allt bolånekunderna som lyfter snittet, men nivåerna har ännu inte återhämtat sig till tiden före räntehöjningarna.
I fjol uppgav en av fem kunder att de funderade på att byta bank. I år är andelen något lägre. Epsi har samtidigt konstaterat att det i praktiken bara är ett fåtall som faktiskt byter, enligt analysföretaget.
Det kan ändå bli viktigare att hålla kvar kunderna. Norska bankers räntenetto föll med 2,5 miljarder norska kronor under andra kvartalet, och i Norges Banks utlåningsundersökning räknar bankerna med hårdare kamp om kunderna.
Annan bild i Sverige
I Sverige ser det annorlunda ut för Nordea. I Svenskt Kvalitetsindex senaste bankmätning kom Nordea tvåa bland företagskunderna, efter Sparbankerna, enligt Sak & Liv.
Budskapet från de båda mätningarna är ändå likartat. SKI:s vd Johan Parmler har framhållit att kunderna förväntar sig att banken aktivt visar vägen, även när läget är svårbedömt.