Handelsjättens miljardsmäll får centralbankerna att agera

Den brittiska och den amerikanska centralbanken har skärpt granskningen av hur exponerade globala banker är mot stora handelsfirmor och marknadsgaranter. Det rapporterar Financial Times med hänvisning till källor med insyn.

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Tillsynsmyndigheterna ställer frågor om bankernas mellanhavanden med bland andra New York-baserade Jane Street och Citadel Securities, som kontrolleras av miljardären Ken Griffin.

Enligt en av källorna vill myndigheterna veta hur stor riskaptit handelsfirmorna har, hur bankernas exponering mot dem har förändrats under handelsdagen och hur riskkontrollerna har fungerat i praktiken.

Varken Bank of Englands tillsynsmyndighet PRA, Fed eller Jane Street vill kommentera uppgifterna.

AI-fonden som drog med sig Jane Street

Bakgrunden är turbulensen i juli, när AI-hedgefonden Situational Awareness hamnade i kris. Fonden, som leds av den tidigare OpenAI-forskaren Leopold Aschenbrenner, hade byggt sin portfölj på belånade satsningar på AI-bolag. När AI-aktierna föll kom marginalkrav från fondens mäklare, och fonden tvingades sälja merparten av sina börsnoterade innehav till Citadel till reapris.

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Jane Street, som investerat i fonden, förlorade enligt flera medier omkring 15 miljarder dollar i juli, bland annat på grund av fondens miljardförluster. Trots det hade handelsfirman i början av augusti dragit in 40 miljarder dollar i nettohandelsintäkter under året. Det är mer än under hela rekordåret 2025.

Förlustens storlek tyder dock enligt FT på att Jane Street tar betydligt större risker än en typisk marknadsgarant.