Finansiell rådgivare: Vi kommer inte att krossas av AI

Edward Jones är en av de stora rådgivarna inom finanssektorn och därmed har det funnits spekulationer kring att företagets verksamhet ska pressas hårt av AI.

Men bolaget tonar ned farhågorna om att artificiell intelligens ska ersätta mänskliga rådgivare, trots snabb teknikutveckling inom branschen.

Bolagets vd Penny Pennington framhåller att AI snarare kommer att fungera som ett komplement än en ersättare för företagets omfattande nätverk av finansiella rådgivare.

Pekar på den mänskliga kontakten

Edward Jones, som förvaltar tillgångar värda omkring 2,5 biljoner dollar, ser fortsatt stark efterfrågan på personlig rådgivning.

Enligt bolaget spelar mänsklig kontakt en avgörande roll när kunder ska navigera osäkerhet kopplad till geopolitik, inflation och marknadsrörelser, skriver Financial Times.

Samtidigt förändras konkurrensbilden snabbt.

Tros bli billigare

ANNONS

AI-drivna verktyg och plattformar erbjuder billigare och mer automatiserad investeringsrådgivning, vilket har satt press på traditionella aktörer som Charles Schwab och Raymond James.

Edward Jones investerar själva i AI-lösningar för att effektivisera verksamheten, bland annat genom att automatisera portföljhantering och administrativa uppgifter.

Detta ger rådgivarna mer tid att fokusera på kundrelationer och långsiktig planering.