Kängan mot EBM – från egna åklagaren

Ekobrottsmyndigheten kommer att finnas kvar som fristående myndighet. Men det betyder inte att kritiken mot myndigheten har minskat. Snarare tvärtom.

Resurserna bör riktas om för att komma åt de riktigt stora, systemhotande problemen. Detta menar Ekobrottsmyndighetens egna åklagare Daniel Larson i en intervju med Dagens Nyheter.

Enligt honom råder det dubbla budskap på myndigheten om resursfördelningen.

Lägger inte resurser rätt

I den senaste verksamhetsplanen för myndigheten står det att den operativa verksamheten särskilt ska inriktas mot ”kvalificerad ekonomisk brottslighet med komplexa brottsupplägg, omfattande

brottsvinster, storskaliga härvor”.

Den ska även inriktas mot till exempel organiserad brottlighet som

sysslar med våld och narkotika.

”Om vi skulle ligga rätt i prioriteringen skulle de flesta utredare och åklagare lägga ner

sin mesta tid på dessa kategorier. Men det är inte min bild av verkligheten”, säger Larson till DN.

Ekobrottsmyndigheten fördelar sina resurser fel enligt kritiker. (Foto: TT)

Enligt statistik som Larson hänvisar till kom det senaste årets anmälningar i 54 fall från konkursförvaltare. Vidare, 27 procent var från Skatteverket och 10 procent andra myndigheter.

Myndighetens egna och underrättelsedrivna anmälningar stod för endast 1,5 procent. Enligt Larson måste myndigheten vara mer aktiv och inte bara ta sig an de anmälningar som är mest förekommande.

”Vi kan inte göra allt utan måste prioritera. Som det är nu väljer vi delvis bort att agera mot systemhotande och svårutredd brottslighet. Denna kommer aldrig in den vanliga anmälningsvägen”, säger han till DN.

Enligt honom missar man på så vis stora nätverk och klaner. De har avancerade upplägg som är svåra att komma åt.