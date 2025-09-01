Skarp kritik riktas mot Ekobrottsmyndighetens arbete. Det satsas mer på att statistiken ska se bra ut än att verkligen komma åt de stora problemen, menar kritiker.
Kängan mot EBM – från egna åklagaren
Ekobrottsmyndigheten kommer att finnas kvar som fristående myndighet. Men det betyder inte att kritiken mot myndigheten har minskat. Snarare tvärtom.
Resurserna bör riktas om för att komma åt de riktigt stora, systemhotande problemen. Detta menar Ekobrottsmyndighetens egna åklagare Daniel Larson i en intervju med Dagens Nyheter.
Enligt honom råder det dubbla budskap på myndigheten om resursfördelningen.
Tvättade nästan 400 miljoner – åtalas
Falska fakturor användes för att tvätta hundratals miljoner genom bolag i byggbranschen. Nu åtalas fem personer för dessa brott.
Lägger inte resurser rätt
I den senaste verksamhetsplanen för myndigheten står det att den operativa verksamheten särskilt ska inriktas mot ”kvalificerad ekonomisk brottslighet med komplexa brottsupplägg, omfattande
brottsvinster, storskaliga härvor”.
Den ska även inriktas mot till exempel organiserad brottlighet som
sysslar med våld och narkotika.
”Om vi skulle ligga rätt i prioriteringen skulle de flesta utredare och åklagare lägga ner
sin mesta tid på dessa kategorier. Men det är inte min bild av verkligheten”, säger Larson till DN.
Enligt statistik som Larson hänvisar till kom det senaste årets anmälningar i 54 fall från konkursförvaltare. Vidare, 27 procent var från Skatteverket och 10 procent andra myndigheter.
Myndighetens egna och underrättelsedrivna anmälningar stod för endast 1,5 procent. Enligt Larson måste myndigheten vara mer aktiv och inte bara ta sig an de anmälningar som är mest förekommande.
”Vi kan inte göra allt utan måste prioritera. Som det är nu väljer vi delvis bort att agera mot systemhotande och svårutredd brottslighet. Denna kommer aldrig in den vanliga anmälningsvägen”, säger han till DN.
Enligt honom missar man på så vis stora nätverk och klaner. De har avancerade upplägg som är svåra att komma åt.
EBM håller inte med
Larson är inte ensam i sin kritik mot Ekobrottsmyndigheten. I en debattartikel i Dagens Juridik, skriven av statsvetarstudenten och samhällsdebattören Mikael Bertilsson, kritiseras också myndigheten för strukturella svagheter.
Enligt honom skulle det krävas: ”konkret regeringsuppdrag till Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten med mål om stärkt samverkan, tydliga resultatkrav och ökad operativ effektivitet. Samtidigt krävs att staten tillför resurser i nivå med den hotbild som ekobrotten utgör.”
Ekobrottsmyndighetens chef Rikard Jermsten håller delvis med i kritiken mot myndigheten där fokus bör läggas mer på den organiserade brottsligheten. Men han delar inte bilden av skev resursfördelning.
Enligt honom så krävde de så kallade mängdbrotten, som i fjol stod för 37 procent av alla ärenden, endast tre procent av EBM:s samlade resurser
Långvarig kritik
Kritiken mot Ekobrottsmyndigheten, som grundades 1998, har funnits i flera års tid. Under 2021 riktade Riksrevisionen svidande kritik mot myndigheten, rapporterade bland annat SVT.
”EBM har dock inte prioriterat den brottsförebyggande verksamheten och följer inte heller upp den ekonomiska brottsligheten på tillräckligt detaljerat sätt”, stod det bland annat i rapporten.
Kritiken var också delvis en anledning till att det i en utredning beställd av den nuvarande regeringen föreslogs att myndigheten skulle läggas ner för att uppgå i den övriga polisverksamheten.
Det förslaget ratades dock av regeringen själv i juni i år varpå myndigheten nu lever kvar.
Ekobrottsmyndigheten får mer resurser
Samtidigt har EBM fått mer resurser i den senaste budgeten. Men enligt Larson är det inte tillräckligt.
”Ja, visst blev vi 64 fler på EBM i fjol. Men vår del, med åklagare och utredare, ökade fem procent men antalet chefer med 15, och service och övrigt med 27 procent. Så ja, vi får mer pengar, men de verkar inte gå till kvalificerad utredning”, säger han till DN.
EBM skriver till DN att de siffrorna är något missvisande. Det tillkom nio åklagare i fjol och 36 medarbetare i operativ verksamhet. Dessutom sju polisiära chefer.
”Anledningen till ökningen av chefer på den polisiära sidan var en anpassning till polisens ledningsstruktur”, skriver EBM:s ledning i sitt svar.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
