Favoritaktien inför super-bank-rapportdagen

Göran Persson och Jens Henriksson, ordförande respektive kocernchef för Swedbank, rapporterar imorgon torsdag precis som två andra storbanker.
Göran Persson och Jens Henriksson, ordförande respektive kocernchef för Swedbank, rapporterar imorgon torsdag precis som två andra storbanker. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 28 jan. 2026Publicerad: 28 jan. 2026

Imorgon torsdag kommer inte mindre än tre av fyra svenska storbanker med sina rapporter för det fjärdekvartalet.

Sektorn har varit en av börsens absolut starkaste senaste året – men vilken bankaktie ska man satsa på nu?

Swedbank har friats – men den här utredningen återstår

Tre av fyra banker har slagit rekord

Banksektorn rusade 44 procent under 2025, och tre av fyra storbanker – SEB (börskurs SEB) Nordea (börskurs Nordea) och Swedbank (börskurs Swedbank) – nådde nya kursrekord på börsen som Realtid rapporterar om flera gånger tidigare.

Trots det har flera experter pekat ut storbankerna som en fortsatt bra investering.

”Jag tror att det finns en värderesa upp, även efter årets uppgång”, sa exempelvis finansmannen Christer Gardell häromveckan till Handelsbankens mediekanal EFN som även Dagens PS skrev om. Nu får han medhåll av Andreas Håkansson, bankanalytiker vid SEB;

”Bankerna var länge undervärderade. Nu har de fått ett uppsving men värderingen är fortfarande attraktiv”.

Räntenettot kan vända upp

Det säger han till tidningen Affärsvärlden inför att storbankerna nu ska visa siffrorna för 2025 års sista kvartal.

På torsdagen den 29 januari kommer Swedbank, SEB och Nordea med rapport. Nästa vecka trillar Handelsbankens (börskurs Handelsbanken) in.

Håkansson fokuserar särskilt på det så kallade räntenettot i de kommande boksluten. Alltså skillnaden mellan vad bankerna lånar själva för respektive lånar ut till för ränta.

”Det borde vara sista kvartalet där räntenettot kommer ner på grund av styrräntan. Vi förväntar oss inte fler sänkningar utan att nästa ändring blir en höjning, vilket skulle vara positivt för bankerna.”

En tydlig favorit

Analytikern har köpråd på alla bankers aktier utom Handelsbanken som han är mer neutral till (den egna arbetsgivaren SEB gör han ingen analys på).

”Swedbank är den mest attraktiva banken. Inte minst för att de nu kan gå vidare från DOJ-utredningen”, säger han till Affärsvärlden.

”De har inte direkt sagt att utredningen är anledningen till överskottet, men det finns väl en viss koppling”, säger Andreas Håkansson om Swedbanks goda balansräkning som kanske skulle kunna tala för en extra utdelning om utredningen om penningtvätt helt läggs ned utan böter.

Vd för Handelsbanken Fonder lämnar med omedelbar verkan

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.

