Favoritaktien inför super-bank-rapportdagen

Räntenettot kan vända upp

Det säger han till tidningen Affärsvärlden inför att storbankerna nu ska visa siffrorna för 2025 års sista kvartal.

På torsdagen den 29 januari kommer Swedbank, SEB och Nordea med rapport. Nästa vecka trillar Handelsbankens (börskurs Handelsbanken) in.

Håkansson fokuserar särskilt på det så kallade räntenettot i de kommande boksluten. Alltså skillnaden mellan vad bankerna lånar själva för respektive lånar ut till för ränta.

”Det borde vara sista kvartalet där räntenettot kommer ner på grund av styrräntan. Vi förväntar oss inte fler sänkningar utan att nästa ändring blir en höjning, vilket skulle vara positivt för bankerna.”

En tydlig favorit

Analytikern har köpråd på alla bankers aktier utom Handelsbanken som han är mer neutral till (den egna arbetsgivaren SEB gör han ingen analys på).

”Swedbank är den mest attraktiva banken. Inte minst för att de nu kan gå vidare från DOJ-utredningen”, säger han till Affärsvärlden.

”De har inte direkt sagt att utredningen är anledningen till överskottet, men det finns väl en viss koppling”, säger Andreas Håkansson om Swedbanks goda balansräkning som kanske skulle kunna tala för en extra utdelning om utredningen om penningtvätt helt läggs ned utan böter.

