VD för Handelsbanken Fonder lämnar med omedelbar verkan

Beskedet kommer, enligt Dagens Industri, på egen begäran. Det innebär att fondbolaget nu går in i en övergångsperiod.

Styrelsen har utsett Emma Viotti, i dag ställföreträdande vd och produktchef, till tillförordnad vd från den 21 januari 2026. Rekryteringen av en permanent efterträdare har inletts.

Läs också:

Gardell: Därför är bankaktierna inte klara än

Wahlqvist Alveskog har haft flera ledande positioner inom Handelsbanken och har under sina år som vd drivit arbetet med hållbarhet, produktutveckling och förvaltning i en period präglad av både marknadsoro och ökade regulatoriska krav.

Styrelseordförande Carl Cederschiöld lyfter hennes betydande insatser och långvariga engagemang i koncernen.