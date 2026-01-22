22 jan. 2026

VD för Handelsbanken Fonder lämnar med omedelbar verkan

Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd för Handelsbanken Fonder.
Magdalena Wahlqvist Alveskog lämnar sin roll som vd för Handelsbanken Fonder på egen begäran.
Karin Andersen
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Magdalena Wahlqvist Alveskog lämnar sin roll som vd för Handelsbanken Fonder efter 33 år inom banken.

Beskedet kommer, enligt Dagens Industri, på egen begäran. Det innebär att fondbolaget nu går in i en övergångsperiod.

Styrelsen har utsett Emma Viotti, i dag ställföreträdande vd och produktchef, till tillförordnad vd från den 21 januari 2026. Rekryteringen av en permanent efterträdare har inletts.

Wahlqvist Alveskog har haft flera ledande positioner inom Handelsbanken och har under sina år som vd drivit arbetet med hållbarhet, produktutveckling och förvaltning i en period präglad av både marknadsoro och ökade regulatoriska krav.

Styrelseordförande Carl Cederschiöld lyfter hennes betydande insatser och långvariga engagemang i koncernen.

