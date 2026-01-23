Swedbank har friats – men den här utredningen återstår

Utredningen inleddes efter att SVT:s Uppdrag granskning i februari 2019 avslöjat att Swedbank (börskurs Swedbank) kan ha vilselett amerikanska myndigheter.

När DFS 2016 krävde uppgifter om bankens kunders kopplingar till den ökända advokatbyrån Mossack Fonseca, känd från Panamadokumenten, utelämnades central information.

Enligt SVT valde Swedbank att hemlighålla uppgifter om över 100 bolag i Baltikum med kopplingar till Mossack Fonseca.

Läs mer: Räkna med rally – USA släpper utredningen mot Swedbank. Dagens PS

Bland dem fanns den ryske oligarken Iskander Makhmudov, som genomfört transaktioner värda hundratals miljoner kronor genom banken.

Swedbank slår ifrån sig anklagelserna

I sitt svar till DFS uppgav Swedbank endast att de hade kunder kopplade till advokatbyrån i Sverige och Norge, och att ingen av dem ansågs misstänkt.

DFS har därefter krävt omfattande dokumentation från Swedbank.

ANNONS

Detta inkluderar affärsrelationer med Danske Bank, transaktioner, kundunderlag och anmälningar till myndigheter.

Missa inte: Gardell hyllar bankaktierna: ”Fortfarande väldigt billiga”. Dagens PS

Myndigheten har även begärt uppgifter om specifika personer och företag som Uppdrag granskning rapporterat om.