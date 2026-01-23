Swedbank har kunnat lägga flera amerikanska utredningar bakom sig, men en granskning från finansmyndigheten i delstaten New York återstår fortfarande att avslutas.
Swedbank har friats – men den här utredningen återstår
Utredningen inleddes efter att SVT:s Uppdrag granskning i februari 2019 avslöjat att Swedbank (börskurs Swedbank) kan ha vilselett amerikanska myndigheter.
När DFS 2016 krävde uppgifter om bankens kunders kopplingar till den ökända advokatbyrån Mossack Fonseca, känd från Panamadokumenten, utelämnades central information.
Enligt SVT valde Swedbank att hemlighålla uppgifter om över 100 bolag i Baltikum med kopplingar till Mossack Fonseca.
Bland dem fanns den ryske oligarken Iskander Makhmudov, som genomfört transaktioner värda hundratals miljoner kronor genom banken.
Swedbank slår ifrån sig anklagelserna
I sitt svar till DFS uppgav Swedbank endast att de hade kunder kopplade till advokatbyrån i Sverige och Norge, och att ingen av dem ansågs misstänkt.
DFS har därefter krävt omfattande dokumentation från Swedbank.
Detta inkluderar affärsrelationer med Danske Bank, transaktioner, kundunderlag och anmälningar till myndigheter.
Myndigheten har även begärt uppgifter om specifika personer och företag som Uppdrag granskning rapporterat om.
Andra utredningar har lagts ned
I mitten av januari 2026 kom ett viktigt besked för Swedbank när det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) avslutade sin utredning utan rättsliga åtgärder.
Det innebar att ett betydande böteshot i miljardklassen undanröjdes. Även den amerikanska finansinspektionen SEC har tidigare lagt ned sitt ärende.
Men DFS-utredningen fortsätter.
Tomas Hedberg, vice vd och chef för Swedbank Special Task Force, skriver i ett pressmeddelande att banken ännu inte kan bedöma när denna utredning kan avslutas. Eller vilka eventuella finansiella konsekvenser den kan få.
Analytiker har tidigare pekat på DFS som den största kvarstående risken för banken. Marknadens lättnad över DOJ:s beslut visar hur betydelsefullt ett slutgiltigt besked från New York skulle vara för Swedbank även i det kvarvarande målet.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
