Swedbank har friats – men den här utredningen återstår

Swedbank har rusat på börsen efter friande besked. Men ett fall återstår. (Foto: Caisa Rasmussen/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 23 jan. 2026Publicerad: 23 jan. 2026

Swedbank har kunnat lägga flera amerikanska utredningar bakom sig, men en granskning från finansmyndigheten i delstaten New York återstår fortfarande att avslutas.

Utredningen inleddes efter att SVT:s Uppdrag granskning i februari 2019 avslöjat att Swedbank (börskurs Swedbank) kan ha vilselett amerikanska myndigheter.

När DFS 2016 krävde uppgifter om bankens kunders kopplingar till den ökända advokatbyrån Mossack Fonseca, känd från Panamadokumenten, utelämnades central information.

Enligt SVT valde Swedbank att hemlighålla uppgifter om över 100 bolag i Baltikum med kopplingar till Mossack Fonseca.

Läs mer: Räkna med rally – USA släpper utredningen mot Swedbank. Dagens PS

Bland dem fanns den ryske oligarken Iskander Makhmudov, som genomfört transaktioner värda hundratals miljoner kronor genom banken.

Swedbank slår ifrån sig anklagelserna

I sitt svar till DFS uppgav Swedbank endast att de hade kunder kopplade till advokatbyrån i Sverige och Norge, och att ingen av dem ansågs misstänkt.

DFS har därefter krävt omfattande dokumentation från Swedbank.

Detta inkluderar affärsrelationer med Danske Bank, transaktioner, kundunderlag och anmälningar till myndigheter.

Missa inte: Gardell hyllar bankaktierna: ”Fortfarande väldigt billiga”. Dagens PS

Myndigheten har även begärt uppgifter om specifika personer och företag som Uppdrag granskning rapporterat om.

Andra utredningar har lagts ned

I mitten av januari 2026 kom ett viktigt besked för Swedbank när det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) avslutade sin utredning utan rättsliga åtgärder.

Det innebar att ett betydande böteshot i miljardklassen undanröjdes. Även den amerikanska finansinspektionen SEC har tidigare lagt ned sitt ärende.

Läs även: Banktjänsteman länsade över 100 dödsbon på miljonbelopp – åtalas. E55

Men DFS-utredningen fortsätter.

Tomas Hedberg, vice vd och chef för Swedbank Special Task Force, skriver i ett pressmeddelande att banken ännu inte kan bedöma när denna utredning kan avslutas. Eller vilka eventuella finansiella konsekvenser den kan få.

Analytiker har tidigare pekat på DFS som den största kvarstående risken för banken. Marknadens lättnad över DOJ:s beslut visar hur betydelsefullt ett slutgiltigt besked från New York skulle vara för Swedbank även i det kvarvarande målet.

