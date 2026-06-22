Grannlandets guldfynd "representerar branschens topp"

Bolaget Endomines har under 2026 borrat 52 hål vid guldfyndet med en sammanlagd längd på 11 517 meter. Synligt guld har observerats i 34 av dem. I ett enskilt borrhål, UKKO-055, träffade man 46 meter med 1,40 gram guld per ton från 163 meters djup.

”Även om den faktiska förstudien inte genomförs förrän 2027 anser vi att gruvdrift i Ukkolanvaara är ett realistiskt mål”, säger Endomines vd Kari Vyhtinen i samband med att resultaten från bolagets omfattande prover från fyndet presenteras för marknaden.

”Resultaten från Ukkolanvaara representerar branschens topp, och endast ett fåtal gruvföretag världen över kan uppnå liknande resultat. Borr-resultat liknande de från Ukko-fyndigheten har inte tidigare rapporterats på den karelska guldådran” säger Vyhtinen till finska Tekniikka&Talous.

Finland – en guldjätte i Europa

Det handlar om Finland, som också är hem till Europas största guldgruva. Kittilägruvan är belägen i finska Lappland och drivs av det kanadensiska gruvbolaget Agnico Eagle. 2020 producerade gruvan över 6 ton guld, vilket då var rekord, enligt gruvans sida på Wikipedia.

Och i fjol, 2025, värderades guldet i gruvan (omkring 3,4 miljoner uns) till över 100 miljarder kronor, enligt Express.uk, då i fjolårets guldpriser.

Gruvan består av två öppna gruvor och en underjordisk del som sträcker sig nästan en kilometer under jord.

Ett tredje guldfynd – på samma åder

ANNONS

Ukko-fyndigheten sätter punkt för en stark svit av framgångar. Så sent som i mars presenterade Endomines data för Kartitsa, beläget 20 kilometer norr om bolagets befintliga Pampalo-gruva. Kartitsa uppskattas rymma 123 800 uns guld, fördelat på 2,49 miljoner ton malm med en halt på 1,55 gram per ton.

Med de senaste framgångarna uppgår Endomines dokumenterade guldresurser längs den karelska guldådran till totalt 619 600 uns. En ökning med 26 procent på bara ett år. Då är Ukko-fyndigheten ännu inte inräknad i det totala utfallet, utan tillkommer.

Bolagets vd Kari Vyhtinen siktar högt. Det uttalade målet är att nå mellan 1,5 och 2 miljoner uns till år 2030, med en årlig produktion på 70 000 till 100 000 tuns.