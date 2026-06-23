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Space X rasade – har tappat tre dagar i rad

Elon Musk
Elon Musk i motvind. Nu varnar banker för att aktien kan sjunka som en sten.(Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT).
Nyhetsbyrån TT

Nyhetsbyrån TT

Rymdbolaget Space X inledde handelsveckan i USA på sämsta tänkbara sätt. Aktien föll 16,4 procent.

Det är tredje dagen i rad som aktien har sjunkit. Den kostar nu närmare 155 dollar. Trots nedgången ligger kursen fortfarande en bit över teckningskursen, som var 135 dollar.

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Brant ras för Space X på blandad börs

Utvecklingen bland de ledande indexen på New York-börsen var blandad. Dow Jones industriindex är upp 0,3 procent medan breda S&P 500 och tekniktunga Nasdaq sjönk 0,4 respektive 1,3 procent.

Förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och beskrivs gå framåt. Under eftermiddagen kom beskedet att USA pausar sanktionerna mot iransk olja under två månader.

Oljepriset har sjunkit. Ett fat Nordsjöolja kostar drygt 78 dollar på kvällen svensk tid.

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