Mer olja flödar genom Hormuz – priset faller

Är sundet öppet eller inte? Signalerna är oklara men oavsett vad Iran säger kommer fler tecken på att alltmer olja tar sig ut från Persiska viken.

USA:s vice president JD Vance sade på måndagen att sundet är öppet, i samband med att han kommenterade förhandlingarna med Iran. Nyhetsbyrån Bloomberg skriver att under lördagen passerade oljefartyg genom Hormuzsundet med 17 miljoner fat olja, baserat på uppgifter från US Central Command. Det motsvarar nästan nivåerna före krigets början.

Olja billigare igen

Visserligen är uppgifterna svåra att verifiera. Vanligtvis går det att följa fartygen via identifikationssystem men många fartyg har sina transpondrar avstängda i rädsla för att bli upptäckta.

På måndagen sänkte Joint Maritime Information Center hotnivån till ”moderate”, enligt Bloomberg.

På eftermiddagen meddelade USA:s finansministern Scott Bessent på X att Iran kommer att tillåtas producera och sälja olja under 60 dagar.

Ett fat Nordsjöolja kostade 77, 80 dollar vid 16-tiden.