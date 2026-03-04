Dollarns comeback sågas av experter: "Ingen säker hamn"

Trots att dollarn har stigit cirka 1,5 procent sedan i måndags förväntar sig en majoritet av de tillfrågade analytikerna i en stor enkät att den långsiktiga försvagningstrenden fortsätter.

Dollarn har tappat omkring 12 procent mot en korg av valutor sedan årsskiftet. Det drivet av osäkerhet kring Donald Trumps handelspolitik och förväntningar om räntesänkningar.

Sedan krigsutbrottet har valutan dock fått ett lyft. Det främst till följd av att investerare med korta dollarpositioner tvingats stänga dessa i samband med rusande oljepriser.

Ingen klassisk flykt till säkerhet

Enligt Reuters enkät, som besvarades av 60 analytiker, väntas euron stärkas till 1,18 dollar i slutet av mars och vidare till 1,20 dollar inom sex månader, prognoser som i stort är oförändrade jämfört med föregående månad.

Jane Foley, chef för valutastrategi på Rabobank, konstaterar att dollarns ställning som säker hamn har försvagats.

”Är dollarn lika säker som den brukade vara? Troligtvis inte, för om den vore det hade vi inte haft den här debatten det senaste året”, säger hon till Reuters.

JP Morgans valutastrateger påpekar att uppgången till stor del förklaras av avveckling av korta positioner snarare än en genuin säkerhetsdriven efterfrågan.