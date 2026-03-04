Den amerikanska dollarns återhämtning sedan USA:s och Israels anfall mot Iran i helgen ser ut att bli tillfällig. Det enligt valutastrateger i en stor enkät.
Dollarns comeback sågas av experter: "Ingen säker hamn"
Trots att dollarn har stigit cirka 1,5 procent sedan i måndags förväntar sig en majoritet av de tillfrågade analytikerna i en stor enkät att den långsiktiga försvagningstrenden fortsätter.
Dollarn har tappat omkring 12 procent mot en korg av valutor sedan årsskiftet. Det drivet av osäkerhet kring Donald Trumps handelspolitik och förväntningar om räntesänkningar.
Missa inte: EU planerar offensiv mot dollarn med stablecoins och gemensam skuld. Realtid
Sedan krigsutbrottet har valutan dock fått ett lyft. Det främst till följd av att investerare med korta dollarpositioner tvingats stänga dessa i samband med rusande oljepriser.
Ingen klassisk flykt till säkerhet
Enligt Reuters enkät, som besvarades av 60 analytiker, väntas euron stärkas till 1,18 dollar i slutet av mars och vidare till 1,20 dollar inom sex månader, prognoser som i stort är oförändrade jämfört med föregående månad.
Läs även: Kraftigt nedåt på Wall Street. Dagens PS
Jane Foley, chef för valutastrategi på Rabobank, konstaterar att dollarns ställning som säker hamn har försvagats.
”Är dollarn lika säker som den brukade vara? Troligtvis inte, för om den vore det hade vi inte haft den här debatten det senaste året”, säger hon till Reuters.
JP Morgans valutastrateger påpekar att uppgången till stor del förklaras av avveckling av korta positioner snarare än en genuin säkerhetsdriven efterfrågan.
Bred osäkerhet präglar prognoserna
Spannet mellan de mest optimistiska och pessimistiska dollarprognoserna på ett års sikt är nu 18 cent, det bredaste i Reuters enkäter sedan oktober.
Osäkerheten förstärks av oklarheter kring kommande amerikanska tullar och frågor kring centralbankens oberoende sedan Kevin Warshs nominering till ny Fed-ordförande.
Missa inte: Kina – den stora förloraren när Trump slår till mot Iran. Realtid
Tillväxtmarknadsvalutor har drabbats hårt, särskilt i Asien, av kombinationen högre oljepriser och stigande obligationsräntor. Brentoljan har klättrat nästan 15 procent sedan i fredags och är nu upp omkring 37 procent under 2026.
eTidigare i veckan steg DXY-indexet till en femveckorshögsta på 98,387 i samband med krigsutbrottet. Strategerna på Barclays varnade då investerare för att köpa i dippen alltför snabbt, med hänvisning till att konflikten kan bli mer utdragen än tidigare geopolitiska kriser.
Ränteterminer prisar inte längre in en räntesänkning i juni, men marknaden förväntar sig fortsatt ungefär två sänkningar innan årets slut.