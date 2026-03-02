Kina riskerar att bli en av de största förlorarna efter USA:s och Israels attack mot Irans högste ledare ayatolla Ali Khamenei. Peking nu hotas av allvarliga störningar i sin oljeförsörjning.
Kina – den stora förloraren när Trump slår till mot Iran
På mindre än två månader har USA:s president Donald Trump slagit ut två av Kinas närmaste allierade. Venezuelas president Nicolás Maduro greps i januari, och nu är Irans högste ledare död.
Tillsammans stod de två länderna för omkring 15 procent av Kinas oljeimport, enligt CNN:s beräkningar baserade på data från Columbia Universitys Center on Global Energy Policy.
Kina köper uppskattningsvis 80 procent av Irans olja.
Kan hota Kinas ekonomi
Rob Thummel, portföljförvaltare på Tortoise Capital, beskriver Kina som en potentiell storförlorare i konflikten.
Han menar att det höga oljepriset kan hämma den ekonomiska tillväxten, men att den fysiska tillgången på olja är ännu viktigare eftersom Kina är beroende av import för att hålla sin ekonomi igång, uppger han till CNN.
Utöver de direkta leveransstörningarna hotas Kina och andra asiatiska ekonomier av logistiska utmaningar om Hormuzsundet, en avgörande transportväg för råolja från bland annat Saudiarabien och Kuwait, blockeras.
Irans halvofficiella nyhetsbyrå Mehr rapporterade att en tanker som försökt passera sundet utan tillstånd träffades och sjönk.
Kina fördömer attacken
Kinas utrikesminister Wang Yi fördömde attacken skarpt och kallade dödandet av en suverän ledare och uppviglande till regimskifte för ”oacceptabelt”, rapporterar.
Kinas utrikesdepartement beskrev händelsen som en ”farlig utveckling” som hotar regional stabilitet och staters suveränitet.
Peking har redan inlett kontakter med Irans interimsråd för att säkerställa att befintliga avtal upprätthålls, inklusive det 25-åriga strategiska partnerskapsavtalet som omfattar kinesiska investeringar på upp till 400 miljarder dollar, enligt Modern Diplomacy.
Kina förväntas nu försöka agera stabiliserande kraft för att förhindra ett fullskaligt regionalt krig som kan skada landets energiintressen och Belt and Road-initiativet.