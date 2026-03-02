Kina – den stora förloraren när Trump slår till mot Iran

På mindre än två månader har USA:s president Donald Trump slagit ut två av Kinas närmaste allierade. Venezuelas president Nicolás Maduro greps i januari, och nu är Irans högste ledare död.

Tillsammans stod de två länderna för omkring 15 procent av Kinas oljeimport, enligt CNN:s beräkningar baserade på data från Columbia Universitys Center on Global Energy Policy.

Kina köper uppskattningsvis 80 procent av Irans olja.

Kan hota Kinas ekonomi

Rob Thummel, portföljförvaltare på Tortoise Capital, beskriver Kina som en potentiell storförlorare i konflikten.

Irans utrikesminister Abbas Araghchi och Kinas vice premiärminister Ding Xuexiang (Foto: AP)

Han menar att det höga oljepriset kan hämma den ekonomiska tillväxten, men att den fysiska tillgången på olja är ännu viktigare eftersom Kina är beroende av import för att hålla sin ekonomi igång, uppger han till CNN.

Utöver de direkta leveransstörningarna hotas Kina och andra asiatiska ekonomier av logistiska utmaningar om Hormuzsundet, en avgörande transportväg för råolja från bland annat Saudiarabien och Kuwait, blockeras.

Irans halvofficiella nyhetsbyrå Mehr rapporterade att en tanker som försökt passera sundet utan tillstånd träffades och sjönk.