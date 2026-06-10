Softbanks miljardlån kopplat till OpenAI har kört fast

Softbank överväger nu flera olika finansieringsalternativ, och det är fortfarande möjligt att man går vidare med lånet i ett senare skede, skriver Bloomberg.

Varför diskussionerna stannade upp är oklart, både låntagare och kreditgivare kan pausa och återuppta förhandlingar av olika skäl, och Softbank har inte kommenterat sina planer.

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Bolaget hade enligt uppgift säkrat omkring fem miljarder dollar för lånet innan utvecklingen, men det är oklart om åtagandena var muntliga eller skriftliga.

Softbank har avböjt att kommentera. Bolagets aktie föll som mest 9,7 procent under onsdagen.

Avvaktande trots positiva besked

Stilleståndet kommer trots att flera av de tilltänkta långivarna börjat se mer positivt på lånet efter beskedet förra månaden om att Openai förbereder en börsnotering.

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Openai bekräftade på måndagen att bolaget lämnat in en konfidentiell ansökan om börsnotering i USA, och arbetar med Goldman Sachs och Morgan Stanley inför en möjlig notering så tidigt som i höst.

Bakgrunden är en bredare debatt om Softbanks åtaganden på över 60 miljarder dollar till Openai, detta samtidigt som genombrott hos konkurrenten Anthropic väckt tvivel hos vissa investerare. Även internt inom Softbank har det funnits oro kring åtagandet.