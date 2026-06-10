Softbank Groups försök att låna upp minst sex miljarder dollar genom ett så kallat margin loan med säkerhet i bolagets innehav i Openai har stannat upp. Detta bara veckor efter att den japanska konglomeraten sänkte sitt ursprungliga mål från tio miljarder dollar.
Softbanks miljardlån kopplat till OpenAI har kört fast
Softbank överväger nu flera olika finansieringsalternativ, och det är fortfarande möjligt att man går vidare med lånet i ett senare skede, skriver Bloomberg.
Varför diskussionerna stannade upp är oklart, både låntagare och kreditgivare kan pausa och återuppta förhandlingar av olika skäl, och Softbank har inte kommenterat sina planer.
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Bolaget hade enligt uppgift säkrat omkring fem miljarder dollar för lånet innan utvecklingen, men det är oklart om åtagandena var muntliga eller skriftliga.
Softbank har avböjt att kommentera. Bolagets aktie föll som mest 9,7 procent under onsdagen.
Avvaktande trots positiva besked
Stilleståndet kommer trots att flera av de tilltänkta långivarna börjat se mer positivt på lånet efter beskedet förra månaden om att Openai förbereder en börsnotering.
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Openai bekräftade på måndagen att bolaget lämnat in en konfidentiell ansökan om börsnotering i USA, och arbetar med Goldman Sachs och Morgan Stanley inför en möjlig notering så tidigt som i höst.
Bakgrunden är en bredare debatt om Softbanks åtaganden på över 60 miljarder dollar till Openai, detta samtidigt som genombrott hos konkurrenten Anthropic väckt tvivel hos vissa investerare. Även internt inom Softbank har det funnits oro kring åtagandet.
Vd tror på tekniken
Samtidigt har vd:n Masayoshi Son markerat en orubblig tro på tekniken. I en intervju med CNBC, uppskattade Son nyligen att AI-revolutionen kan bli upp till 50 gånger större än it- och internetboomen kring millennieskiftet.
”Detta är den största teknologiska revolutionen som mänskligheten någonsin upplevt”, sa han.
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Enligt Son utgör Openai drygt en femtedel av Softbanks substansvärde, medan den brittiska chipdesignern Arm fortfarande är koncernens största innehav.
Har trappat upp i Europa
Softbank har också trappat upp sina AI-satsningar i Europa.
Bolaget uppgav nyligen att man planerar att investera upp till 75 miljarder euro i datacenterkapacitet i Frankrike, med anläggningar i bland annat Hauts-de-France och en total kapacitet på 5 gigawatt fram till 2031.
I bakgrunden finns dessutom en bryggfinansiering på 40 miljarder dollar som ska återbetalas i mars 2027. Softbank har enligt Bloomberg sagt att lånet sannolikt återbetalas genom befintliga tillgångar och andra finansieringslösningar.
Trots onsdagens fall har Softbanks aktie stigit kraftigt i år och var senast upp runt 45,5 procent. Den 1 juni gick bolaget om Toyota som Japans mest värdefulla bolag mätt i börsvärde.