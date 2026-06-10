HUI: Därför ökar inte konsumtionen trots starkare plånböcker

Hushållens plånböcker har stärkts. Men oron gör dem försiktiga.

”Köpkraften är starkare än humöret”, skriver HUI i en ny rapport om läget i detaljhandeln.

Förutsättningarna för ökad konsumtion finns där. Lägre skatt, halverad matmoms och god reallöneutveckling senaste året har spätt på det genomsnittliga hushållets kassa.

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Men sen kom rusande elpriser, bränslepriser och allmän oro för vad som händer i omvärlden. Det bromsade upp den konsumtionsökning som skett i fjol.

Handelns utredningsinstitut (HUI) räknar ändå med hyfsat bra fart framåt.

”Detaljhandeln fortsätter att utvecklas positivt och flera delbranscher visar tecken på att återhämtningen fått ett bredare fäste. HUI bedömer att de positiva krafterna för närvarande väger tyngre än riskerna”, enligt konjunkturrapporten.