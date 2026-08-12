Sverige investerar stort i AI, men är betydligt försiktigare med att skala upp tekniken. Enligt Marie Berner Moberg, vd för Dun & Bradstreet, kan det vara en styrka. Med rätt data, spårbarhet och mänskligt omdöme kan försiktigheten lägga grunden för en mer hållbar AI-utveckling.
AI-racet: Därför kan Sveriges försiktighet löna sig
Svenska företag satsar stort på AI. Enligt Dun & Bradstreets nya AI Momentum Index har investeringarna ökat kraftigt under året – från 70,7 till 81,1 i index.
Det är något högre än det globala snittet. Men trots den höga takten ligger Sverige efter i genomförandet.
Landet ligger 26 procent under det globala snittet när det gäller att ta AI från pilotprojekt till bred implementering. Samtidigt ligger Sveriges datamognad tydligt under det globala genomsnittet.
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Försiktighet som strategi
Marie Berner Moberg ser inte siffrorna som ett misslyckande, utan som ett uttryck för en mer eftertänksam kultur.
”Vi är ett försiktigt folk, vana att jobba i reglerade verksamheter. Många är rädda för att göra fel, och lagstiftningen har inte riktigt hängt med. Samtidigt kan försiktigheten vara en styrka – vi kommer att kunna släppa på mer kontrollerat när regelverken är på plats.”
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Spårbarhet ger trygghet
Hon menar att spårbarheten är avgörande för att skapa tillit i reglerade branscher som finans och försäkring.
När företag kan följa varje beslut tillbaka till den datapunkt det bygger på ökar tryggheten i att skala upp AI.
”Det handlar inte bara om att få ett svar, utan att kunna berätta varför svaret är rätt. När vi får till den spårbarheten kommer AI att börja ta fart.”
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Från teknik till omdöme
Många företag börjar i fel ände, konstaterar hon.
”Man börjar i tekniken. Någon bygger en agent och så testar man något häftigt. Men det hänger inte ihop. Ett lyckat AI‑projekt handlar kanske tio procent om teknik. Resten är organisation, processer, ledarskap och data.”
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Innovation kräver ritbordet
För att Sverige ska ta nästa steg krävs, enligt Berner Moberg, att AI används som katalysator för nytänkande – inte bara för att effektivisera befintliga processer.
”Det stora värdet uppstår när man använder AI för att tänka helt nytt. Då måste man gå tillbaka till ritbordet och förstå vad man försöker lösa och för vem.”
Hon ser den svenska ingenjörskulturen och det kritiska tänkandet som en styrka.
”När vi väl börjar skala upp kommer det att vara genomtänkt och hållbart. Det är inte snabbast som vinner.”
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