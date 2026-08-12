AI-racet: Därför kan Sveriges försiktighet löna sig

Svenska företag satsar stort på AI. Enligt Dun & Bradstreets nya AI Momentum Index har investeringarna ökat kraftigt under året – från 70,7 till 81,1 i index.



Det är något högre än det globala snittet. Men trots den höga takten ligger Sverige efter i genomförandet.

Landet ligger 26 procent under det globala snittet när det gäller att ta AI från pilotprojekt till bred implementering. Samtidigt ligger Sveriges datamognad tydligt under det globala genomsnittet.

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Försiktighet som strategi

Marie Berner Moberg ser inte siffrorna som ett misslyckande, utan som ett uttryck för en mer eftertänksam kultur.

”Vi är ett försiktigt folk, vana att jobba i reglerade verksamheter. Många är rädda för att göra fel, och lagstiftningen har inte riktigt hängt med. Samtidigt kan försiktigheten vara en styrka – vi kommer att kunna släppa på mer kontrollerat när regelverken är på plats.”

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