Debatten om huruvida AI-bubblan ska spricka kan delvis läggas åt sidan menar en framträdande ekonom. Men det som växer kan vara det riktiga problemet.
"Finns i vinsterna" – nästa AI-bubbla väntar
Enligt John Higgins, chefsekonom på Capital Economics, har en del av bubblan redan punkterats, men det är det som fortfarande växer som oroar honom mest.
I en analys citerad av Fortune konstaterar Higgins att förhållandet mellan aktiekurs och vinst per aktie inom tekniksektorn nådde sin topp kring slutet av 2024, då det närmade sig 75 procent för IT-sektorn.
Sedan oktober 2025 har detta nyckeltal fallit tillbaka till de lägsta nivåerna sedan pandemin. Mönstret liknar det som följde på dot com-kraschen vid millennieskiftet, om än på en lägre nivå.
Mjukvarubolagen drabbas hårdast
Det är framför allt SaaS-bolagen, mjukvaruföretag som lovade AI-integrationer i allt från kundtjänst till ordbehandling, som drabbats hårdast.
Investerare har kommit till insikt om att dessa tjänster saknar vallgravar och lätt kan kopieras av techgiganterna. Salesforce och ServiceNow har båda tappat runt 30 procent av sina börsvärden sedan årsskiftet.
”Investerare hade fokuserat på mjukvarusektorn som en av de sektorer som var relativt sårbara för utrullningen av AI”, säger Higgins till Fortune.
En ny ”ovanlig” bubbla
Men Higgins varnar för att en annan, mer ovanlig bubbla nu tar form, en som handlar om de faktiska vinsterna snarare än värderingarna.
De stora techbolagens intäkter har under de senaste åren stigit kraftigtt, och frågan är hur länge den tillväxten kan hålla i sig.
Nvidia redovisade nyligen intäkter på 68,1 miljarder dollar för sitt fjärde kvartal, en ökning med 73 procent jämfört med föregående år. Bloomberg Intelligence beräknar att vinsttillväxten för de så kallade Magnificent Seven ligger på runt 18 procent, jämfört med 11 procent för resterande bolag i S&P 500.
Problemet, enligt Higgins, är att denna tillväxt kan visa sig ohållbar.
Techbolagen står inför beräknade AI-investeringar på 539 miljarder dollar under 2026, enligt Goldman Sachs.
Kriget påverkar
Samtidigt riskerar det pågående kriget i Iran att slå mot både energipriser och tillgången på halvledare, Qatar, som ansvarar för runt en tredjedel av världens heliumproduktion, har fått sin export störd av konflikten, något som drabbar chipillverkningen.
Det kan alltså handla om en bubbla som är fysisk, energikrävande och extremt kapitaltung, driven av massiva investeringar i datacenter och infrastruktur vars avkastning ännu är osäker.
”I det här fallet kan bubblan faktiskt finnas i själva vinstflödet”, konstaterar Higgins.
Även om AI som teknologi knappast kommer försvinna menar bedömare att fokus nu måste skifta, från uppblåst tillväxt och användarantal till faktiskt kassaflöde och bevisad operativ nytta.