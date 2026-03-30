"Finns i vinsterna" – nästa AI-bubbla väntar

Enligt John Higgins, chefsekonom på Capital Economics, har en del av bubblan redan punkterats, men det är det som fortfarande växer som oroar honom mest.

I en analys citerad av Fortune konstaterar Higgins att förhållandet mellan aktiekurs och vinst per aktie inom tekniksektorn nådde sin topp kring slutet av 2024, då det närmade sig 75 procent för IT-sektorn.

Sedan oktober 2025 har detta nyckeltal fallit tillbaka till de lägsta nivåerna sedan pandemin. Mönstret liknar det som följde på dot com-kraschen vid millennieskiftet, om än på en lägre nivå.

Mjukvarubolagen drabbas hårdast

Det är framför allt SaaS-bolagen, mjukvaruföretag som lovade AI-integrationer i allt från kundtjänst till ordbehandling, som drabbats hårdast.

Investerare har kommit till insikt om att dessa tjänster saknar vallgravar och lätt kan kopieras av techgiganterna. Salesforce och ServiceNow har båda tappat runt 30 procent av sina börsvärden sedan årsskiftet.

ANNONS

”Investerare hade fokuserat på mjukvarusektorn som en av de sektorer som var relativt sårbara för utrullningen av AI”, säger Higgins till Fortune.