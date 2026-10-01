När Bob Iger lämnade över vd-posten i Disney till Bob Chapek gick det bara ett par år innan han tog tillbaka den. Det får nu Chapek att rikta hård kritik mot tidigare kollegan.
Sparkade Disney-vd:n ger en känga till legendaren: "Oerhört orättvist"
Bob Chapek ångrar att han tackade ja till jobbet som vd för Disney.
Nästan fyra år efter att han fick sparken från bolaget riktar den tidigare koncernchefen samtidigt skarp kritik mot sin företrädare Bob Iger.
I en intervju säger Chapek att han, om han kunde gå tillbaka i tiden, skulle ha tackat nej till vd-posten.
Gick med förlust
Han menar att hans eftermäle har präglats på ett orättvist sätt av Igers tid som koncernchef.
”Jag tyckte att det var oerhört orättvist, inte bara med tanke på hur jag fick jobbet, utan också det faktum att styrelsen sedan tog ett väldigt snabbt beslut och tog parti för den som ville ha tillbaka sitt jobb”, sa Chapek i intervjun med Business Insider.
Chapek tog över som vd i februari 2020, strax innan coronapandemin slog mot Disney och resten av nöjesindustrin.
Under hans första år steg aktien kraftigt från pandemins bottennivåer och Disney+ växte snabbt. Streamingplattformen nådde över 150 miljoner abonnenter på mindre än tre år.
Samtidigt ökade problemen för streamingverksamheten. Disney+ gick med stora förluster och streamingverksamheten förlorade omkring 1,5 miljarder dollar under ett kvartal.
I november 2022 fick Chapek lämna vd-posten och Bob Iger återvände som koncernchef.
Skriver en bok om händelserna
Chapek hävdar att han utsattes för en kampanj från Iger och att styrelsen snabbt valde att återinsätta hans företrädare. Iger har inte offentligt bemött Chapeks senaste kritik.
I en intervju med Harvard Business Review förra veckan sade han däremot att processen när Chapek utsågs inte hade varit tillräckligt grundlig.
Chapek har nu skrivit en bok om sin tid inom Disney, där han också beskriver sin uppgång och sitt dramatiska avsked.
Han är samtidigt positiv till Disneys nuvarande vd Josh D’Amaro, som tog över i mars.
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Ger råd till nye vd:n
D’Amaro hade tidigare ansvarat för Disneys lönsamma upplevelseverksamhet och hade enligt Chapek själv befordrats flera gånger under hans tid i bolaget.
Chapek anser att D’Amaro behöver hitta ett nytt långsiktigt tillväxtområde för att få fart på Disneyaktien.
Han varnar för att bolaget annars riskerar att fastna med mogna verksamheter som inte växer.
Ett annat råd gäller politiska kontroverser. Chapek anser att Disney bör undvika att ta ställning i politiska och kulturella frågor och i stället hålla fast vid en neutral position.
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