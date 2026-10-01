Sparkade Disney-vd:n ger en känga till legendaren: "Oerhört orättvist"

Bob Chapek ångrar att han tackade ja till jobbet som vd för Disney.

Nästan fyra år efter att han fick sparken från bolaget riktar den tidigare koncernchefen samtidigt skarp kritik mot sin företrädare Bob Iger.

I en intervju säger Chapek att han, om han kunde gå tillbaka i tiden, skulle ha tackat nej till vd-posten.

Gick med förlust

Han menar att hans eftermäle har präglats på ett orättvist sätt av Igers tid som koncernchef.

”Jag tyckte att det var oerhört orättvist, inte bara med tanke på hur jag fick jobbet, utan också det faktum att styrelsen sedan tog ett väldigt snabbt beslut och tog parti för den som ville ha tillbaka sitt jobb”, sa Chapek i intervjun med Business Insider.

Chapek tog över som vd i februari 2020, strax innan coronapandemin slog mot Disney och resten av nöjesindustrin.

Under hans första år steg aktien kraftigt från pandemins bottennivåer och Disney+ växte snabbt. Streamingplattformen nådde över 150 miljoner abonnenter på mindre än tre år.

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Samtidigt ökade problemen för streamingverksamheten. Disney+ gick med stora förluster och streamingverksamheten förlorade omkring 1,5 miljarder dollar under ett kvartal.

I november 2022 fick Chapek lämna vd-posten och Bob Iger återvände som koncernchef.

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