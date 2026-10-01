Det har blåst upp till storm kring den kontroversiella kryptoaktören Binance igen. Jätten utreds nu för att ha brutit mot EU:s nya regelverk.
Kryptojätten i ny kontrovers – erbjöd tjänster i Europa utan licens
EU:s tillsynsmyndigheter granskar kryptobörsen Binance efter att bolaget fortsatt att erbjuda tjänster till europeiska kunder – trots att det saknar den licens som krävs enligt den nya regleringen.
Det rapporterar Financial Times.
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma och nationella tillsynsmyndigheter i bland annat Frankrike, Tyskland och Grekland undersöker hur Binance använder ett undantag kallat ”reverse solicitation”.
Begränsad möjlighet till undantag
Undantaget innebär att företag utanför EU under vissa förutsättningar får erbjuda tjänster till kunder i unionen om kunden själv har tagit initiativ till kontakten.
EU:s tillsynsmyndigheter betonar samtidigt att undantaget är mycket begränsat och inte får användas för att kringgå kraven i Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCA.
Binance misslyckades under sommaren med att få en MiCA-licens.
Företag som inte omfattas av regelverket skulle från den 1 juli vidta åtgärder för att avveckla sin verksamhet i EU och endast kunna hjälpa kunder att flytta eller sälja sina kryptotillgångar.
Flera av Binances nationella licenser, bland annat i Frankrike, Spanien och Polen, har löpt ut i samband med övergången till MiCA.
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Har bötfällts tidigare
Kunder i andra EU-länder betjänas i stället genom Binances bolag i Abu Dhabi, som har varit reglerat sedan december 2025.
För europeiska kunder har förändringarna på plattformen hittills varit begränsade. I länder där Binance saknar licens uppger bolaget att kunder kan registrera sig på eget initiativ och därmed omfattas av undantaget.
Nationella tillsynsmyndigheter kan komma att vidta åtgärder, inklusive böter, om de inte anser att Binances användning av undantaget är förenlig med reglerna. Även mindre kryptoföretag granskas, enligt FT.
Binance uppger att bolaget följer gällande regler och arbetar för att få ett långsiktigt tillstånd enligt MiCA.
Esma kan själv inte besluta om sanktioner mot Binance. Tillsyn, utredningar och eventuella ingripanden ligger enligt myndigheten på de nationella tillsynsmyndigheterna.
Granskningen är ytterligare ett bakslag för Binance efter flera år av regulatoriska problem. År 2023 gick bolaget med på att betala 4,3 miljarder dollar i amerikanska sanktioner efter att ha erkänt brott kopplade till penningtvätt och överträdelser av amerikanska sanktioner.
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