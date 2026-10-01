Kryptojätten i ny kontrovers – erbjöd tjänster i Europa utan licens

EU:s tillsynsmyndigheter granskar kryptobörsen Binance efter att bolaget fortsatt att erbjuda tjänster till europeiska kunder – trots att det saknar den licens som krävs enligt den nya regleringen.

Det rapporterar Financial Times.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma och nationella tillsynsmyndigheter i bland annat Frankrike, Tyskland och Grekland undersöker hur Binance använder ett undantag kallat ”reverse solicitation”.

Begränsad möjlighet till undantag

Undantaget innebär att företag utanför EU under vissa förutsättningar får erbjuda tjänster till kunder i unionen om kunden själv har tagit initiativ till kontakten.

EU:s tillsynsmyndigheter betonar samtidigt att undantaget är mycket begränsat och inte får användas för att kringgå kraven i Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCA.

Binance misslyckades under sommaren med att få en MiCA-licens.

Företag som inte omfattas av regelverket skulle från den 1 juli vidta åtgärder för att avveckla sin verksamhet i EU och endast kunna hjälpa kunder att flytta eller sälja sina kryptotillgångar.

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Flera av Binances nationella licenser, bland annat i Frankrike, Spanien och Polen, har löpt ut i samband med övergången till MiCA.

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