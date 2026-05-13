Arbetslösheten stabil – färre varsel i april

Cirka 345 000 personer, eller 6,5 procent av arbetskraften, var inskrivna som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar i slutet av april. Arbetslösheten har sjunkit en aning sedan årsskiftet. Sedan april i fjol är omkring 19 000 färre arbetslösa nu.

”I stora drag ser vi att utvecklingen på arbetsmarknaden hittills följer vår prognos från december trots det osäkra läget i omvärlden”, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Lars Lindvall i ett pressmeddelande.

Arbetslösheten lägst i Norrbotten

Statistiken spretar fortsatt i landet. Flest utan jobb har Skåne län, 8,4 procent, lägst är arbetslösheten i Norrbotten, 3,7 procent.

Antalet varslade om uppsägning landade på närmare 3 700, vilket kan jämföras med 5 700 i mars och 5 300 i april i fjol.

Arbetsförmedlingen och SCB redovisar varje månad arbetslösheten i Sverige. Men statistiken skiljer sig åt, ofta ganska kraftigt, som en effekt av att myndigheterna mäter på olika sätt.

Olika siffror

Arbetslöshet enligt Arbetsförmedlingen (april), 6,5 procent.

Arbetslöshet enligt SCB (mars), 9,7 procent.

Arbetsförmedlingen använder sig av faktiskt inskrivna hos förmedlingarna och har dessutom snävare åldersspann. Den totala arbetslösheten mäts i åldersgruppen 16-66 år. Ungdomsarbetslösheten avser unga mellan 18 och 24 år.

Statistiska centralbyrån (SCB) använder sig av en urvalsundersökning. Åldersspannet är 15-74 år för den totala arbetslösheten och 15-24 år för ungdomsarbetslösheten.

Som ung arbetslös räknas i SCB:s sätt att mäta (som bygger på internationella kriterier) även en stor andel heltidsstuderande. Det räcker nämligen ofta med att man som heltidsstuderande vill ha ett extrajobb, eller att man väntar på ett sommarjobb som ska börja senare, för att räknas som arbetslös.

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB, TT