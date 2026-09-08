Expert oense om ekonomiska konsekvenser efter AfD-segern

Tyskland passerade en gräns i söndags. Alternative für Deutschland tog 43,8 procent av rösterna i Sachsen-Anhalt och blev därmed det första ytterhögerpartiet att vinna ett delstatsval sedan andra världskriget.

Partiet fick 39 av 83 mandat i Magdeburg, tre för lite för egen majoritet. Kristdemokratiska CDU, med förbundskansler Friedrich Merz i spetsen, rasade till 17,2 procent från 37,1 procent 2021.

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Den direkta ekonomiska effekten är begränsad. Sachsen-Anhalt står för under två procent av tysk produktion. De tre delstater som går till val i höst, Sachsen-Anhalt, Berlin och Mecklenburg-Vorpommern, motsvarar tillsammans runt åtta procent av BNP och kontrollerar elva av 69 röster i förbundsrådet, enligt beräkningar från Oxford Economics som Euronews tagit del av.

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Frågan är i stället vad resultatet gör med reformviljan i Berlin. Där går bedömningarna isär.

Oxford Economics-ekonomen Alexander Valentin ser en växande risk för politiskt dödläge på federal nivå, något som skulle spåra ur nödvändiga reformer och kan tvinga fram en nedrevidering av Tysklands potentiella tillväxt, skriver Euronews.

Det är den linje som dominerat rapporteringen. Reuters Breakingviews beskriver AfD som en långsamt brinnande ekonomisk risk.

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Berenbergs chefsekonom Holger Schmieding landar i motsatt slutsats, rapporterar CNBC. Valresultatet är ett slag mot förbundsregeringen men lär inte påverka de finanspolitiska planerna, pensionsbesparingar, skatte- och sjukvårdsreformer, avbyråkratisering samt höjda försvars- och infrastrukturutgifter.

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Att i stället backa från reformer som stärker tillväxtpotentialen vore sannolikt ännu sämre för koalitionspartierna på sikt, säger Schmieding.

Näringslivet tycks dela den analysen. Tysklands ”Mittelstand”, de små och medelstora företag som utgör ryggraden i Europas största ekonomi, reagerade på valresultatet med att uppmana regeringen i Berlin att äntligen leverera de utlovade ekonomiska reformerna, skriver Bloomberg. Det är samma otålighet som tyska industriföreträdare gav uttryck för redan i somras, när Merz reformpaket beskrevs som otillräckligt.