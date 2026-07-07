Tyskland försöker få igång en stillastående ekonomi med ett stort reformpaket. Men landets näringsliv tror inte om det räcker.
Tysklands storsatsning möts med skepsis: "Inte tillräckligt"
Tyska företagsledare välkomnar förbundskansler Friedrich Merz senaste reformpaket, som har blivit omskrivet.
Men de varnar samtidigt för att åtgärderna inte räcker för att få Europas största ekonomi tillbaka på en stabil tillväxtbana.
Flera näringslivstoppar menar att landet riskerar att gå in i ett förlorat decennium om regeringen inte genomför mer omfattande förändringar.
Vill att mer ska göras
Regeringen presenterade i förra veckan ett paket med bland annat skattesänkningar för medelinkomsttagare, reformer av arbetsmarknaden, skärpta regler för sjukfrånvaro och åtgärder för att minska byråkratin.
Målet är att få fart på ekonomin och dämpa det växande missnöjet bland väljarna.
Samtidigt anser flera företagsledare att reformerna är för begränsade.
De pekar bland annat på höga arbetskraftskostnader, omfattande sociala avgifter och ett regelverk som gör den tyska ekonomin mindre konkurrenskraftig än många andra länder.
Även regler kring arbetstid lyfts fram som ett hinder för ökad flexibilitet.
”Jag är inte säker på om delarna är tillräckligt stora för att ha någon inverkan. Men de skickar en positiv signal”, säger Oliver Steil, vd för den tyska mjukvarukoncernen TeamViewer, till Financial Times.
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Ingen fart i ekonomin
Storleken på skattesänkningarna har också väckt frågor. Paketet omfattar omkring 10 miljarder euro, vilket är betydligt mindre än de nivåer som tidigare diskuterats inom regeringskoalitionen.
Bedömningen bland flera företagsledare är att åtgärderna framför allt har ett symboliskt värde och att de ekonomiska effekterna riskerar att bli begränsade.
Bakgrunden är en ekonomi som i praktiken stått still sedan pandemin bröt ut 2020.
Justerat för inflation ligger Tysklands BNP fortfarande omkring samma nivå som före pandemin, samtidigt som industriproduktionen har utvecklats svagt under flera år.
Den dystra bilden har förstärkts av en rad uppmärksammade företagsbeslut.
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Stoppar investeringar
Läkemedelskoncernen Boehringer Ingelheim har stoppat planerade investeringar i landet, medan modebolaget Zalando aviserat nedläggningen av ett stort logistikcenter.
Samtidigt planerar Volkswagen omfattande personalneddragningar och börsnoteringen av försvarskoncernen KNDS har skjutits upp.
Näringslivsföreträdare betonar därför att reformerna nu måste genomföras snabbt för att få effekt.
Infrastrukturprojekt, bostadsbyggande och förenklade tillståndsprocesser pekas ut som områden där resultaten hittills varit otillräckliga trots stora statliga satsningar.
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