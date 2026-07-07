Tysklands storsatsning möts med skepsis: "Inte tillräckligt"

Tyska företagsledare välkomnar förbundskansler Friedrich Merz senaste reformpaket, som har blivit omskrivet.

Men de varnar samtidigt för att åtgärderna inte räcker för att få Europas största ekonomi tillbaka på en stabil tillväxtbana.

Flera näringslivstoppar menar att landet riskerar att gå in i ett förlorat decennium om regeringen inte genomför mer omfattande förändringar.

Vill att mer ska göras

Regeringen presenterade i förra veckan ett paket med bland annat skattesänkningar för medelinkomsttagare, reformer av arbetsmarknaden, skärpta regler för sjukfrånvaro och åtgärder för att minska byråkratin.

Målet är att få fart på ekonomin och dämpa det växande missnöjet bland väljarna.

Samtidigt anser flera företagsledare att reformerna är för begränsade.

De pekar bland annat på höga arbetskraftskostnader, omfattande sociala avgifter och ett regelverk som gör den tyska ekonomin mindre konkurrenskraftig än många andra länder.

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Även regler kring arbetstid lyfts fram som ett hinder för ökad flexibilitet.

”Jag är inte säker på om delarna är tillräckligt stora för att ha någon inverkan. Men de skickar en positiv signal”, säger Oliver Steil, vd för den tyska mjukvarukoncernen TeamViewer, till Financial Times.

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