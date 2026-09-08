Max Kettner på HSBC har ett återkommande problem: marknaderna vägrar reagera. Nu listar HSBC-strategen vad som faktiskt skulle kunna bryta mönstret och en av riskerna är redan verklighet i Sverige.
HSBC: Det kan krossa börsen onaturliga lugn
I en ny analys går HSBC:s chefsstrateg för multi asset igenom raden av bakslag sedan 2022. Inflationsuppgången, ränteuppgången, den amerikanska regionbankskrisen, tullarna, kryptokraschen och avvecklingen av carry trades. Slutsatsen är att ingenting av det bitit.
”Det är som om riskfyllda tillgångar fortsätter att ignorera varje negativ katalysator”, skriver Kettner enligt Investing.com. HSBC:s strateger beskriver marknaderna som ”teflon”.
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Förklaringarna är delvis strukturella. Vinsttillväxten har hållit i sig även utanför tekniksektorn, och konsensus har enligt Kettner konsekvent underskattat den.
Centralbankernas verktygslåda har vuxit kraftigt sedan finanskrisen – Federal Reserve har enligt HSBC närmare tjugo verktyg och faciliteter att ta till, ECB över ett dussin. Utvecklade ekonomier är dessutom betydligt mindre oljeintensiva än på 1970- och 80-talen, vilket dämpat genomslaget från Hormuzkrisen.
Riskerna som kan vända bilden
HSBC pekar ut fyra saker som skulle kunna avsluta serien. Högre bolagsskatter som pressar lönsamheten. En förnyad uppgång i den privata skuldsättningen, som i dag ligger på flerdecenniumlägsta.
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En återgång till negativ korrelation mellan aktier och obligationer om inflationen faller mot eller under målet. Och att den upplevda centralbanks-putten försvinner, något Kettner själv har svårt att föreställa sig, givet hur sammanflätade aktiemarknad, förmögenhetseffekter och finansiella villkor blivit i USA.
Störst risk ligger enligt banken i just USA, mot bakgrund av landets tyngd i globala aktie- och kreditmarknader.
Deutsche Bank drar motsatt slutsats
Samma vecka landar Deutsche Bank i en betydligt mer obekväm analys.
I bankens senaste ”dislocations”-rapport konstateras att statsobligationsräntor ligger på flerårshögsta samtidigt som aktier och krediter prissätter uthållig tillväxt, avtagande inflation och bara begränsade räntehöjningar. Den kombinationen blir allt svårare att försvara när energi-, livsmedels- och råvarupriser stiger.
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Brentoljan handlades på måndagen kring 97 dollar per fat efter nya attacker mot sjöfarten i Hormuzsundet. Goldman Sachs varnar för att priset kan nå 120 dollar vid fortsatt eskalering.
Svensk inflation nära HSBC:s scenario
För svensk del är en av HSBC:s riskfaktorer redan här. KPIF låg på 0,7 procent i augusti, långt under Riksbankens mål, samtidigt som euroområdets inflation stigit över 3 procent och ECB väntas höja räntan den 10 september.
Svenska sparare är samtidigt exponerade mot USA via globalfonder, där stigande realräntor redan ändrat spelreglerna för aktier.
Skulle utvecklingen svänga åt andra hållet har Realtid tidigare beskrivit skräckscenariot med sex procents inflation i Sverige.