Hyresgästföreningen kräver att systemet med oberoende skiljeman avskaffas i sin nuvarande form. Fastighetsägarna avvisar kravet och vill i stället ge skiljemannen mer makt, bland annat genom att göra besluten direkt gällande.
Hyresgästföreningen vill skrota skiljemannen – motparten säger nej
Sedan 2023 kan privata hyresvärdar och Hyresgästföreningen låta en oberoende skiljeman avgöra hyran när förhandlingarna strandar. Konstruktionen var tänkt som en sista utväg. Enligt Hyresgästföreningen har den i stället blivit en genväg förbi förhandlingsbordet.
”Nuvarande lagstiftning som skulle användas restriktivt har istället överutnyttjats av Fastighetsägarna”, säger Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen.
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Hon menar att skyddet mot överanvändning och vad hon kallar låtsastvister är otillräckligt, och att fastighetsägarna år efter år gått till skiljeman i stället för att ta ansvar vid förhandlingsbordet.
Stor skillnad mellan allmännyttan och privatmarknaden
Föreningen pekar på skillnaden mellan de två tvistlösningsspåren.
Inom allmännyttan, där tvister hanteras i den partssammansatta Hyresmarknadskommittén, gick omkring fem procent av förhandlingarna vidare till tvistlösning under 2025.
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Motsvarande andel för de förhandlingar Fastighetsägarna företrädde var 67 procent. Under 2026 steg siffrorna till omkring 15 respektive över 70 procent.
Årets förhandlingar landade i snitt på 3,4 procent för både allmännyttan och privata bolag, den lägsta höjningen på fyra år, men enligt Hyresgästföreningen fortfarande onormalt hög.
Vill korta vägen till skiljeman
Fastighetsägarna svarade med ett eget pressmeddelande samma förmiddag. Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna Sverige, drar motsatt slutsats av samma siffror.
Att tvistlösningen används i stor utsträckning visar enligt honom att det behövs en rättssäker väg att avsluta förhandlingar som inte leder någonstans. Han vänder också på ansvarsfrågan.
”När Hyresgästföreningen inte vill komma överens finns det inget annat alternativ”, säger han i en kommentar och tillägger att organisationen i första hand strävar efter förhandlingslösningar men att det kräver att båda parter förhandlar seriöst.
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Förslagslistan pekar åt motsatt håll mot Hyresgästföreningens. Tiden en förhandling måste pågå innan en part kan vända sig till skiljeman ska kortas från tre månader till sex veckor.
Skiljemannens avgörande ska bli direkt gällande, i dag lämnas det formellt som en rekommendation. Därtill vill Fastighetsägarna se lagreglerade kriterier för hyresjusteringar, motiveringsplikt för besluten, enhetliga processregler, tillgång till tvistlösning för samtliga hyresvärdar och att skiljemannen som regel anlitar extern ekonomisk expertis.
Enighet om skenförhandlingar
På en punkt närmar sig parterna varandra. Hyresgästföreningen varnar för att förfarandet används av två parter med gemensamt intresse av höjda hyror.
Holmestig säger att systemets legitimitet kräver att parterna faktiskt är oberoende av varandra, och att Fastighetsägarna inte står bakom upplägg där en hyresgästorganisations oberoende kan ifrågasättas.
Frågan är inte hypotetisk. Striden mellan Hyresgästföreningen och Föreningen för Sveriges Hyresgäster om förhandlingsrätten till Titanias nyproduktion handlar i grunden om just vem som legitimt företräder hyresgästerna.
Hyresgästföreningen vill att en ny modell bygger på partssammansatt tvistlösning och utvecklad medling, med arbetsmarknadens parter som förebild.
Något regeringsförslag finns ännu inte. Samtidigt talar fallande räntor och lägre inflation för betydligt lägre höjningar 2027, vilket kan dämpa trycket oavsett hur tvistlösningen utformas.