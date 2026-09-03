Hyresgästföreningen vill skrota skiljemannen – motparten säger nej

Sedan 2023 kan privata hyresvärdar och Hyresgästföreningen låta en oberoende skiljeman avgöra hyran när förhandlingarna strandar. Konstruktionen var tänkt som en sista utväg. Enligt Hyresgästföreningen har den i stället blivit en genväg förbi förhandlingsbordet.

”Nuvarande lagstiftning som skulle användas restriktivt har istället överutnyttjats av Fastighetsägarna”, säger Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

Missa inte: Ny rapport: Då kan hyrorna i Sverige skena. Dagens PS

Hon menar att skyddet mot överanvändning och vad hon kallar låtsastvister är otillräckligt, och att fastighetsägarna år efter år gått till skiljeman i stället för att ta ansvar vid förhandlingsbordet.

Stor skillnad mellan allmännyttan och privatmarknaden

Föreningen pekar på skillnaden mellan de två tvistlösningsspåren.

Inom allmännyttan, där tvister hanteras i den partssammansatta Hyresmarknadskommittén, gick omkring fem procent av förhandlingarna vidare till tvistlösning under 2025.

Missa inte: Ny förening utmanar Hyresgästföreningens monopol. Realtid

ANNONS

Motsvarande andel för de förhandlingar Fastighetsägarna företrädde var 67 procent. Under 2026 steg siffrorna till omkring 15 respektive över 70 procent.

Årets förhandlingar landade i snitt på 3,4 procent för både allmännyttan och privata bolag, den lägsta höjningen på fyra år, men enligt Hyresgästföreningen fortfarande onormalt hög.