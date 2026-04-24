EU:s verktyg mot Kina räcker inte till

EU:s interna splittring undergräver unionens förmåga att svara strategiskt mot Kinas framväxande dominans inom grön teknik, skriver Financial Times.

Ungern under Viktor Orbán har välkomnat kinesiska investeringar i elbilar, batterier och järnväg, och Spaniens premiärminister Pedro Sánchez uppges ha en liknande inställning.

Missa inte: Irankrigets inflation kan dröja kvar i flera år – Europa tar smällen. Realtid

Enligt Pálma Polyák vid Max Planck Institute i Köln riskerar splittringen att lamslå Europas möjligheter att säkra en gynnsam position i den globala gröna industristrukturen.

Dominerar solenergi

Problemet är inte nytt. Kina gick från att vara eneftersläntrare till världsledare inom förnybar energi under 2000-talet, ofta med hjälp av europeisk teknik och produktionsutrustning som spreds i utbyte mot marknadstillträde.

Läs även: Ukraina närmare EU – med Ungerns hjälp. Dagens PS

I dag kontrollerar landet merparten av den globala tillverkningen av solpaneler och har pressat priserna till nivåer som slagit ut stora delar av europeisk industri.