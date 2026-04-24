Europa försöker bromsa Kinas frammarsch inom grön industri, men de politiska verktygen halkar efter verkligheten.
EU:s verktyg mot Kina räcker inte till
EU:s interna splittring undergräver unionens förmåga att svara strategiskt mot Kinas framväxande dominans inom grön teknik, skriver Financial Times.
Ungern under Viktor Orbán har välkomnat kinesiska investeringar i elbilar, batterier och järnväg, och Spaniens premiärminister Pedro Sánchez uppges ha en liknande inställning.
Enligt Pálma Polyák vid Max Planck Institute i Köln riskerar splittringen att lamslå Europas möjligheter att säkra en gynnsam position i den globala gröna industristrukturen.
Dominerar solenergi
Problemet är inte nytt. Kina gick från att vara eneftersläntrare till världsledare inom förnybar energi under 2000-talet, ofta med hjälp av europeisk teknik och produktionsutrustning som spreds i utbyte mot marknadstillträde.
I dag kontrollerar landet merparten av den globala tillverkningen av solpaneler och har pressat priserna till nivåer som slagit ut stora delar av europeisk industri.
Misslyckade motåtgärder
EU har försökt möta hotet på flera fronter. Antidumpningstullar mot kinesiska elbilar antogs 2024 efter en lång och splittrad process.
Men de har enligt analytikern Noah Barkin på Rhodium Group i stort sett misslyckats, de var inte tillräckligt höga för att avskräcka kinesiska biltillverkare, och ledde dessutom till motåtgärder från Peking, skriver FT.
Nu hoppas Bryssel på en annan väg: att skapa europeiska storbolag som kan möta konkurrensen från Kina och USA.
EU-kommissionen planerar sin största reform av fusionsreglerna på decennier, med målet att i högre grad väga in innovation och global konkurrenskraft vid bedömningar av sammanslagningar.
Men även den planen möter motstånd, och slutliga regler väntas dröja.