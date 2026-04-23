Irankrigets inflation kan dröja kvar i flera år – Europa tar smällen

Det visar en ny analys från Oxford Economics som granskat 94 historiska episoder av oljechocker och krig.

Oljerelaterade inflationschocker historiskt sett varit betydligt trögare att vända än andra prisuppgångar, skriver Investopedia.

Mer än två tredjedelar av inflationen brukar kvarstå ett år efter att en konflikt avslutats. Som jämförelse kan nämnas efterdyningarna av den iranska revolutionen 1979 och Ukrainakriget 2022, båda fall där inflationen höll i sig länge efter att den initiala chocken var ett faktum.

Bakgrunden är att Hormuzsundet fortfarande är stängt för sjöfart, vilket avskär tjugo procent av världens oljeförsörjning från de internationella marknaderna. Brentolja handlas nu kring 101 dollar per fat, upp från cirka 70 dollar inför krigsutbrottet.

Goldman Sachs spår att det amerikanska KPI-måttet PCE stiger med 3,1 procent under 2026, en hel procentenhet mer än bankens prognos före kriget.

Storbritannien och Tyskland i blåsväder

Konsekvenserna börjar nu synas i hårda data.

Storbritanniens inflation steg till 3,3 procent i mars, upp från 3,0 procent i februari, enligt Office for National Statistics, den första konkreta mätningen av krigets påverkan på brittiska konsumentpriser, rapporterar CNBC.

Uppgången drevs främst av bränslepriser som steg i sin snabbaste takt på över tre år. Grant Fitzner, chefekonom på ONS, pekar också på stigande flygpriser och livsmedelspriser som bidragande faktorer.

Deutsche Banks chefekonom för Storbritannien, Sanjay Raja, bedömer att pump- och uppvärmningspriser kommer fortsätta stiga. Ekonomen Suren Thiru på ICAEW varnar för att inflationen kan nå över fyra procent till hösten, trots att den ekonomiska efterfrågan mattas av.

I Tyskland har regeringen halverat sin tillväxtprognos för 2026 till 0,5 procent, ned från tidigare 1,0 procent, och höjt inflationsprognosen till 2,7 procent, enligt Reuters.

Ekonomiminister Katherina Reiche beskriver situationen som att återhämtningen ”återigen bromsas av externa geopolitiska chocker”. Exporten väntas inte återhämta sig förrän 2027.