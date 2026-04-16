EU:s plan: Skapa jättebolag genom sammanslagningar

EU planerar den största omläggningen av sina regler för företagsfusioner på flera decennier.

Det är i ett led i det omskrivna försöket att stärka europeiska bolags globala konkurrenskraft.

Enligt utkast till nya riktlinjer ska Europeiska kommissionen i högre grad väga in faktorer som innovation, investeringar och motståndskraft när den bedömer sammanslagningar.

Behöver hävda sig i konkurrensen

Förslaget markerar ett tydligt skifte från den modell som dominerat sedan 2000-talet, där fokus legat på hur fusioner påverkar konsumentpriser och konkurrens på kort sikt.

De nya riktlinjerna öppnar för en bredare analys där även bolags möjlighet att växa och konkurrera globalt lyfts fram som potentiellt konkurrensfrämjande, skriver Financial Times.

Bakgrunden är ett förändrat geopolitiskt och ekonomiskt landskap.

EU upplever ett ökat tryck från stora företag i USA och Kina, vilket har stärkt argumenten för att branschledande företag genom sammanslagningar, med tillräcklig storlek för att hävda sig internationellt.