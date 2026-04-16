Hur ska Europa kunna mäta sig med Kina och USA? Ett sätt kan vara att skapa ”storspelare” bland bolagen, menar EU.
EU:s plan: Skapa jättebolag genom sammanslagningar
EU planerar den största omläggningen av sina regler för företagsfusioner på flera decennier.
Det är i ett led i det omskrivna försöket att stärka europeiska bolags globala konkurrenskraft.
Enligt utkast till nya riktlinjer ska Europeiska kommissionen i högre grad väga in faktorer som innovation, investeringar och motståndskraft när den bedömer sammanslagningar.
Behöver hävda sig i konkurrensen
Förslaget markerar ett tydligt skifte från den modell som dominerat sedan 2000-talet, där fokus legat på hur fusioner påverkar konsumentpriser och konkurrens på kort sikt.
De nya riktlinjerna öppnar för en bredare analys där även bolags möjlighet att växa och konkurrera globalt lyfts fram som potentiellt konkurrensfrämjande, skriver Financial Times.
Bakgrunden är ett förändrat geopolitiskt och ekonomiskt landskap.
EU upplever ett ökat tryck från stora företag i USA och Kina, vilket har stärkt argumenten för att branschledande företag genom sammanslagningar, med tillräcklig storlek för att hävda sig internationellt.
Möter stort motstånd
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har drivit på för ett omtag i konkurrenspolitiken.
Hon har argumenterat för att regelverket måste bli mer stödjande för företag som vill skala upp och investera i globala marknader.
Samtidigt möter förslaget motstånd. Flera medlemsländer och delar av kommissionen varnar för att en uppluckring av reglerna kan leda till högre priser, sämre innovationstakt och minskad konkurrens inom EU.
Kritiker befarar att större bolag kan få för stark marknadsposition på bekostnad av mindre aktörer.
Kan justeras ytterligare
I utkastet betonas dock att målet om effektiv konkurrens ligger fast.
Men till skillnad från tidigare framhålls att ökad storlek och investeringar i vissa fall kan gynna konsumenter, exempelvis genom stabilare leveranskedjor och bättre tillgång till kritiska resurser.
Förändringen speglar en bredare politisk förändring inom EU, där industriell kapacitet och strategisk autonomi fått ökad tyngd.
Om riktlinjerna antas kan de bana väg för fler och större affärer på den europeiska marknaden.
De slutliga reglerna väntas efter ytterligare förhandlingar och kan fortfarande komma att justeras innan de träder i kraft.
