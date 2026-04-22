Xi Jinpings decennielånga satsning på energisäkerhet sätts nu på prov, och Kina tycks klara testet.
Kinas står pall för oljechocker: "Gjorde rätt val"
I mer än ett decennium har kinas ledare Xi Jinping styrt om den kinesiska ekonomin med ett tydligt mål, att göra landet energisäkert.
Missa inte: Oljekrisen rår inte på Kina: ”Skapades för just detta”. Dagens PS
Nu, mitt i den globala oljekris som följt konflikten i Mellanöstern, framstår den strategin vara framgångsrik.
Världens största energiimportör klarar sig bra
Trots att Kina är världens största energiimportör har landet klarat sig anmärkningsvärt väl.
Läs även: Så beroende är försvarsindustrin av Kina. Realtid
Medan andra asiatiska ekonomier scramblat för oljeleveranser har Kina suttit på enorma lager, en industri till stor del driven av inhemsk energi och en fordonsflotta som allt mer körs på el, inte bensin, skriver CNN.
”Det är en bekräftelse på allt de gjort för att stärka energisäkerheten”, säger Columbia University-forskaren Erica Downs till CNN.
Diversifiering ligger bakom Kinas framgång
Strategin vilar på flera ben. Kina har diversifierat sina leverantörer, byggt pipelines från Centralasien och Ryssland och byggt upp strategiska oljereserver som enligt analysföretaget Kpler uppgår till 1,3 miljarder fat, nog för tre månaders konsumtion.
Parallellt har Kina tagit ledartröjan inom grön energi.
Missa inte: Kina utmanar dollarn – kan påverka din ekonomi mer än du tror. E55
Landet är nu tveklöst den största investeraren i förnybar energi globalt och driver tre gånger mer vind- och solkraft än USA och Indien sammantaget, något Kina dessutom nått sina klimatmål sex år i förtid.
Förnybar energi står nu för nära 40 procent av landets elproduktion, enligt analysorganisationen Ember.
Elektrifieringen av fordonsflottan har också spelat in. El- och hybridbilar svarar för mer än hälften av nybilsförsäljningen, vilket reducerat oljebehovet med över en miljon fat per dag.
Syns i siffrorna
Att strategin fungerar syns i siffrorna: Kinas BNP växte fem procent under årets första kvartal, snabbare än väntat och den högsta takten på tre kvartal, drivet av stark export och tillverkningsindustri.
Kol spelar fortfarande en viktig roll som stabil bas i systemetm Kina är fortsatt världens överlägset största kolkonsument och har under 2025 beställt rekordmycket ny kolkraft, en dubbelhet i landets energipolitik som kritiker lyfter fram.
Men den sammantagna bilden är tydlig: Kinas energifästning håller, och landet positionerar sig som en ledande exportör av den gröna teknologi som resten av världen nu akut behöver.