Kinas står pall för oljechocker: "Gjorde rätt val"

I mer än ett decennium har kinas ledare Xi Jinping styrt om den kinesiska ekonomin med ett tydligt mål, att göra landet energisäkert.

Missa inte: Oljekrisen rår inte på Kina: ”Skapades för just detta”. Dagens PS

Nu, mitt i den globala oljekris som följt konflikten i Mellanöstern, framstår den strategin vara framgångsrik.

Världens största energiimportör klarar sig bra

Trots att Kina är världens största energiimportör har landet klarat sig anmärkningsvärt väl.

Läs även: Så beroende är försvarsindustrin av Kina. Realtid

Medan andra asiatiska ekonomier scramblat för oljeleveranser har Kina suttit på enorma lager, en industri till stor del driven av inhemsk energi och en fordonsflotta som allt mer körs på el, inte bensin, skriver CNN.

”Det är en bekräftelse på allt de gjort för att stärka energisäkerheten”, säger Columbia University-forskaren Erica Downs till CNN.