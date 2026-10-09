EU:s framgång i Peking – Kina lovar att halvera exporten av hybridbilar

Kina har gått med på att halvera exporten av hybridbilar till EU, enligt EU handelskommissionär Maroš Šefčovič.

Överenskommelsen kommer efter två dagars handelssamtal med Kinas handelsminister Wang Wentao i Peking.

EU har under en längre tid pressat Kina att frivilligt minska exporten av hybridbilar till den europeiska marknaden.

En konfliktfråga

Frågan har blivit alltmer känslig i takt med att EU:s handelsunderskott mot Kina har vuxit, skriver CNBC.

Šefčovič beskrev samtalen som ett positivt första steg efter en sommar präglad av ökade handelsspänningar mellan Kina och EU. Samtidigt är överenskommelsen ännu inte slutgiltig.

Enligt Šefčovič krävs ett formellt godkännande från EU-kommissionen innan den kan genomföras.

Handelsbalansen mellan EU och Kina har länge varit en central konfliktfråga.

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Länder som Tyskland och Frankrike har tidigare uppmanat EU att ta fram kraftfullare handelsåtgärder för att hantera obalanserna.

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