Efter utdragna diskussioner tycks EU ha nått fram till en framgång under besöket i Peking. Kina lovar att skicka färre hybridbilar till Europa, även om allt inte är klart än.
EU:s framgång i Peking – Kina lovar att halvera exporten av hybridbilar
Kina har gått med på att halvera exporten av hybridbilar till EU, enligt EU handelskommissionär Maroš Šefčovič.
Överenskommelsen kommer efter två dagars handelssamtal med Kinas handelsminister Wang Wentao i Peking.
EU har under en längre tid pressat Kina att frivilligt minska exporten av hybridbilar till den europeiska marknaden.
En konfliktfråga
Frågan har blivit alltmer känslig i takt med att EU:s handelsunderskott mot Kina har vuxit, skriver CNBC.
Šefčovič beskrev samtalen som ett positivt första steg efter en sommar präglad av ökade handelsspänningar mellan Kina och EU. Samtidigt är överenskommelsen ännu inte slutgiltig.
Enligt Šefčovič krävs ett formellt godkännande från EU-kommissionen innan den kan genomföras.
Handelsbalansen mellan EU och Kina har länge varit en central konfliktfråga.
Länder som Tyskland och Frankrike har tidigare uppmanat EU att ta fram kraftfullare handelsåtgärder för att hantera obalanserna.
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Viktig del av handelsrelationen
Kinas handelsdepartement publicerade på fredagen en lista med 16 punkter som sammanfattar vad parterna beskriver som gemensamma överenskommelser från mötena, enligt South China Morning Post.
Bland punkterna finns även exportlicenser för sällsynta jordartsmetaller och permanentmagneter till EU.
Šefčovič gav inga närmare besked om när exporterna av dessa strategiskt viktiga råvaror kan börja öka.
Tillgången till sällsynta jordartsmetaller har blivit en viktig del av handelsrelationen mellan Kina och väst.
Materialen används bland annat i elbilar, elektronik och avancerad industriproduktion.
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Ska träffas igen
EU och Kina har under året försökt minska spänningarna genom nya förhandlingar om handel och investeringar.
De första konsultationerna mellan parterna hölls den 29 juni.
Samtidigt återstår flera konflikter mellan blocken, bland annat kring subventioner, industripolitik och europeiska företags tillgång till den kinesiska marknaden.
EU och Kina ska enligt den kinesiska redovisningen träffas igen i mars. Dessförinnan ska ett videomöte hållas i januari för att följa upp de frågor som diskuterats.
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