EU:s krisfond får underbetyg – storbankerna många gånger större

Financial Stability Board, FSB, har granskat hur 19 jurisdiktioner skulle finansiera en systemviktig bank i kris när bankens egna pengar tagit slut. I en ny rapport får EU:s bankunion betyget ”materially non-compliant”, det näst lägsta på skalan.

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Bara fyra jurisdiktioner får godkänt fullt ut: USA, Storbritannien, Japan och Hongkong. Bankunionen hamnar i samma grupp som Turkiet, Kina, Brasilien, Saudiarabien och Schweiz.

”Ytterligare arbete behövs brådskande”, säger Soledad Núñez, vice riksbankschef i Spanien och ordförande för granskningen, i en kommentar.

Ingen väg till mer pengar

Betyget är dock mer nyanserat. På skyddet mot förluster för skattebetalarna och på villkoren mot moral hazard får bankunionen högsta betyg. Den har också hög beredskap att snabbt betala ut pengar. Turkiet får däremot underkänt på varje punkt.

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Problemet för EU gäller storleken. Enligt FSB har EU:s gemensamma resolutionsfond, Single Resolution Fund, ingen förberedd väg till offentliga pengar utöver det som redan finns i fonden. Fonden kan låna på marknaden. Men den skulle då vara en emittent utan kreditbetyg som bara ger ut obligationer mitt i en kris. FSB skriver att man därför inte kan utgå från att lånen går att ta upp i tillräcklig volym och takt.

Fonden uppgick vid årsskiftet till drygt 81 miljarder euro, enligt Single Resolution Board.