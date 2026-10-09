Bankunionens krisfond kan inte visa att den räcker om en stor bank faller, enligt Financial Stability Board. EU får samma totalbetyg som Turkiet och Saudiarabien. Bara Nordea är nio gånger större än fonden.
EU:s krisfond får underbetyg – storbankerna många gånger större
Financial Stability Board, FSB, har granskat hur 19 jurisdiktioner skulle finansiera en systemviktig bank i kris när bankens egna pengar tagit slut. I en ny rapport får EU:s bankunion betyget ”materially non-compliant”, det näst lägsta på skalan.
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Bara fyra jurisdiktioner får godkänt fullt ut: USA, Storbritannien, Japan och Hongkong. Bankunionen hamnar i samma grupp som Turkiet, Kina, Brasilien, Saudiarabien och Schweiz.
”Ytterligare arbete behövs brådskande”, säger Soledad Núñez, vice riksbankschef i Spanien och ordförande för granskningen, i en kommentar.
Ingen väg till mer pengar
Betyget är dock mer nyanserat. På skyddet mot förluster för skattebetalarna och på villkoren mot moral hazard får bankunionen högsta betyg. Den har också hög beredskap att snabbt betala ut pengar. Turkiet får däremot underkänt på varje punkt.
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Problemet för EU gäller storleken. Enligt FSB har EU:s gemensamma resolutionsfond, Single Resolution Fund, ingen förberedd väg till offentliga pengar utöver det som redan finns i fonden. Fonden kan låna på marknaden. Men den skulle då vara en emittent utan kreditbetyg som bara ger ut obligationer mitt i en kris. FSB skriver att man därför inte kan utgå från att lånen går att ta upp i tillräcklig volym och takt.
Fonden uppgick vid årsskiftet till drygt 81 miljarder euro, enligt Single Resolution Board.
Italien blockerar reservlinan
Det var tänkt att euroländernas krisfond ESM skulle bli just en sådan reservlina. Den skulle kunna låna ut upp till 68 miljarder euro till resolutionsfonden, enligt ESM. Men reformen kräver att alla euroländer ratificerar den, och Italien har aldrig gjort det. I maj gav övriga euroländer upp sina krav på Rom inför det italienska valet, rapporterade Eunews.
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FSB bedömer bara mekanismer som redan gäller i lag. Det förklarar varför den förhandlade men ej ratificerade reservlinan inte räknas in.
Storbankerna är många gånger större än fonden
Resolutionsfondens drygt 81 miljarder euro ska jämföras med balansräkningarna hos bankerna den är tänkt att skydda. Europas största bank BNP Paribas hade tillgångar på 3 300 miljarder dollar vid årsskiftet, enligt S&P Global-data. Santander låg på 2 300 miljarder dollar och Deutsche Bank på 1 700 miljarder dollar.
Även Nordea, som flyttade till Helsingfors och bankunionen 2018, har en balansomslutning på 712 miljarder euro. Det är nästan nio gånger mer än hela fonden. Därtill lyder Swedbanks och SEB:s baltiska dotterbanker under EU:s krishantering, eftersom Baltikum ingår i euroområdet.
FSB lyfter dock en risk som inte vägs in i betygen: banker med stora flöden i andra valutor än hemlandets. ECB kan inte trycka svenska, danska eller norska kronor. Ungefär hälften av Nordeas likviditetsbuffert ligger i nordiska valutor utanför euron.
Varningar om detta har kommit tidigare. Dåvarande riksbankschefen Stefan Ingves konstaterade att Sverige inte kommer undan om Nordea får problem, oavsett var huvudkontoret ligger. Riksgälden har i sin tur varit tveksam till ett svenskt medlemskap i bankunionen.