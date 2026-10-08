Kinesisk hybrid-SUV tar över Storbritannien – landet överväger tullar

Storbritannien står inför ett svårt val när kinesiska biltillverkare snabbt tar marknadsandelar i landet.

Regeringen överväger att följa EU och införa högre tullar på kinesiska elbilar, skriver CNBC.

Då skulle man dock riskera ett handelsbråk med Kina och försämrade relationer med en viktig handelspartner.

Helt olika tullnivåer

Till skillnad från USA har Storbritannien hittills valt att inte införa särskilda tullar på kinesiska elbilar. De omfattas av den ordinarie importtullen på 10 procent.

I USA ligger motsvarande tull på 100 procent, vilket i praktiken har stängt ute kinesiska elbilar från den amerikanska marknaden.

EU har däremot infört ytterligare tullar på kinesiska elbilar. De varierar mellan olika tillverkare och kan uppgå till 35,3 procent utöver den ordinarie importtullen.

Pressen på Storbritannien har ökat sedan EU presenterat planer på att prioritera europeisktillverkade varor genom nya industriregler.

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