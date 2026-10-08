Storbritannien har lägre tullar än både EU och USA på kinesiska elbilar. Det kan det snart bli ändring på.
Kinesisk hybrid-SUV tar över Storbritannien – landet överväger tullar
Storbritannien står inför ett svårt val när kinesiska biltillverkare snabbt tar marknadsandelar i landet.
Regeringen överväger att följa EU och införa högre tullar på kinesiska elbilar, skriver CNBC.
Då skulle man dock riskera ett handelsbråk med Kina och försämrade relationer med en viktig handelspartner.
Helt olika tullnivåer
Till skillnad från USA har Storbritannien hittills valt att inte införa särskilda tullar på kinesiska elbilar. De omfattas av den ordinarie importtullen på 10 procent.
I USA ligger motsvarande tull på 100 procent, vilket i praktiken har stängt ute kinesiska elbilar från den amerikanska marknaden.
EU har däremot infört ytterligare tullar på kinesiska elbilar. De varierar mellan olika tillverkare och kan uppgå till 35,3 procent utöver den ordinarie importtullen.
Pressen på Storbritannien har ökat sedan EU presenterat planer på att prioritera europeisktillverkade varor genom nya industriregler.
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Hybridbilar är populära
Enligt bedömare kan Storbritannien behöva närma sig EU:s handelspolitik för att undvika att brittiska företag drabbas av nackdelar på den europeiska marknaden.
Samtidigt har kinesiska bilmärken gjort stora framsteg i Storbritannien. Mellan januari och augusti registrerades 519 424 kinesisktillverkade eller kinesiska bilmärken med både el- och hybridmotorer.
Det motsvarar 28,1 procent av marknaden, jämfört med 12,9 procent under samma period året innan.
Ökningen drivs inte enbart av rena elbilar. Hybridbilar står för en stor del av tillväxten, vilket innebär att tullar som enbart riktas mot batteridrivna elbilar kan få begränsad effekt.
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Stor framgång i Storbritannien
Ett tydligt exempel på kinesiska tillverkares framgångar är Jaecoo 7. Modellen blev Storbritanniens bäst säljande bil i september, före bland annat Tesla Model 3 och Ford Puma, skriver Wall Street Journal.
SUV-modellen kostar omkring 29 000 pund, medan en Land Rover Discovery Sport kostar cirka 45 500 pund.
Kinesiska tillverkare har därmed etablerat en konkurrensfördel genom lägre kostnader, effektiva leveranskedjor och snabb produktutveckling. Frågan för Storbritannien är därför om tullar räcker för att bromsa utvecklingen.
Ett annat alternativ är att stärka den inhemska bilindustrin genom stöd till lokal produktion, billigare energi och batterier, bättre laddinfrastruktur och kompetensförsörjning.
Ett beslut om tullar riskerar samtidigt att provocera Beijing. Kinas ambassad i London har redan uttryckt oro över uppgifterna och varnat för åtgärder mot diskriminerande handelspolitik.
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